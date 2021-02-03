На найбільшій тепловій електростанції України, що розташована в Запорізькій області, трапилась аварія. Однак місцева влада запевнила, що ситуація не критична і причин для паніки немає.

Джерело: фейсбук Дмитра Орлова

Мер Енергодара Дмитро Орлов зазначив, що відключення електропостачання в місті викликало великий резонанс. Він розуміє, що люди налякались.

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Мер вирішив заспокоїти містян.

Хочу запевнити, що причин для паніки немає! Жодних евакуацій, про які вже пишуть нісенітниці в соціальних мережах, – наголосив Орлов.

Він підтвердив, що аварія все ж трапилась, через що місто залишилося без світла.

"Причини аварії на Запорізькій ТЕС – це привід для серйозного розслідування й аналізу фахових інстанцій. Однак ситуація вже повністю стабілізована та під контролем", – запевнив мер.

Він додав, що Запорізька АЕС працює, там немає жодних позаштатних ситуацій. Орлов попросив мешканців міста зберігати спокій та не придумувати чуток, які не відповідають дійсності.

Реакція голови Запорізької ОДА

Джерело: фейсбук Олександра Старуха

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух запевнив, що під час відключення електропостачання усі лікарні були забезпечені безперебійним живленням завдяки резервним генераторам.

Роботи з відновлення енергопостачання тривають. Наразі живлення відновлено по 2 з 3 існуючих лініях,

– додав Старух.

Він подякував усім надзвичайним службам за своєчасне реагування та злагоджену роботу.

Яка ситуація зараз

Внаслідок аварії без електропостачання залишилися одразу всі підстанції.

Підстанції "Луч" та "Водозабір" поновили роботу через пів години.

Підстанцію "Райдуга" запустили трішки пізніше.

Наразі майже 100% житлового фонду – зі світлом.

Також працівникам вдалося відновити електропостачання на очисних спорудах.

Водночас над відновленням водопостачання ще працюють.

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