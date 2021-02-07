Аварія з вантажними потягами на Дніпропетровщині: де можливі затримки у графіку руху
У Дніпропетровській області на станції Воскобійня 6 лютого зійшли з рейок 8 вантажних вагонів. Працівники Укрзалізниці вагони підняли, проте інфраструктуру ще відновлюють. У компанії попереджають про певні затримки рейсів.
Джерело:Укрзалізниця
Через збій у графіку можливі затримки у руху потягів до Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва, Маріуполя.
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Пошкоджену інфраструктуру ще відновлюють
Час, на який спізнюються потяги, близько 1 – 1,5 години.
Пошкоджену ділянку у Воскобійні потяги проходять з допомогою тепловозів. 7 лютого у такий спосіб уже пропустили через станцію перший приміський поїзд. В Укрзалізниці зазначили, що маршрут потягів не мінятимуть.
Що відомо про аварію на станції Воскобійня
- 7 з 8 вагонів, що зійшли з рейок, належали приватній компанії.
- Через аварію пошкодили залізничні колії та електроопору.
- Постраждалих немає.
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