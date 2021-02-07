У Дніпропетровській області на станції Воскобійня 6 лютого зійшли з рейок 8 вантажних вагонів. Працівники Укрзалізниці вагони підняли, проте інфраструктуру ще відновлюють. У компанії попереджають про певні затримки рейсів.

Через збій у графіку можливі затримки у руху потягів до Дніпра, Запоріжжя, Миколаєва, Маріуполя.

Раніше Через аварію під Дніпром затримується низка поїздів: перелік маршрутів

Пошкоджену інфраструктуру ще відновлюють

Час, на який спізнюються потяги, близько 1 – 1,5 години.

Пошкоджену ділянку у Воскобійні потяги проходять з допомогою тепловозів. 7 лютого у такий спосіб уже пропустили через станцію перший приміський поїзд. В Укрзалізниці зазначили, що маршрут потягів не мінятимуть.

Зверніть увагу! Комісія, яка працює на місці інциденту, оприлюднила перші висновки. Згідно з ними, вагони зійшли з рейок через злам бокової рами візка вагона, який належить приватному власнику.

Що відомо про аварію на станції Воскобійня