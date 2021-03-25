Кількість загиблих внаслідок жахливої ДТП у Польщі 6 березня збільшилася до 6 осіб. Ще один постраждалий помер напередодні у лікарні.

Сумну новину повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк. Він зазначив, що тіло загиблого планують доставити в Україну найближчим часом.

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Що відомо про нову жертву аварії

Чоловік помер у лікарні міста Жешув. Ймовірно, повернення тіла в Україну може відбутися вже 25 березня. Транспорт для перевезення тіла жертви зобов'язалася надати страхова компанія, в якій був застрахований українець.

В якому стані інші постраждалі

Зауважимо, що загалом внаслідок аварії загинули 6 людей, ще 34 особи отримали травми різного ступеня тяжкості. За останньою інформацією, у польських лікарнях залишаються четверо постраждалих у цій катастрофі, з них двоє у критичному стані.

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