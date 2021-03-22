На Донеччині внаслідок ДТП на перехресті загинули двоє людей

Джерело:ДСНС
У Торецьку Донецької області 21 березня на перехресті зіштовхнулися два легковики. Внаслідок аварії загинули обидва водії.
Крім того, внаслідок ДТП за участі автомобілів Audi А4 та Mitsubishi Lancer постраждали 3 людей.
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Усі постраждалі є молодими людьми у віці від 15 до 19 років. Їх госпіталізували в Центральну міську лікарню Торецька.
Тіла загиблих водіїв передали працівникам поліції. Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі й обставини трагедії.
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