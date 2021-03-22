У Торецьку Донецької області 21 березня на перехресті зіштовхнулися два легковики. Внаслідок аварії загинули обидва водії.

Крім того, внаслідок ДТП за участі автомобілів Audi А4 та Mitsubishi Lancer постраждали 3 людей.

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Усі постраждалі є молодими людьми у віці від 15 до 19 років. Їх госпіталізували в Центральну міську лікарню Торецька.

Що відомо про загиблих:

Обоє загиблих були водіями легковиків, які й потрапили в аварію.

За кермом Audi А4 перебував 39-річний чоловік.

Натомість загиблим водієм Mitsubishi Lancer був 18-річний хлопець.

Аварія була настільки сильною, що рятувальникам довелося деблокувати з автомобілів тіла обох загиблих.

Тіла загиблих водіїв передали працівникам поліції. Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі й обставини трагедії.

Місто Торецьк на Донеччині: карта