Масштабна аварія відбулася на одному з найбільших європейських круїзних теплоходів "Коста Конкордія". Катастрофа трапилася в Тірренському морі, неподалік італійського острова Ізола-дель-Джильйо, і спричинила загрозу забруднення середземноморської акваторії.

Джерело: "Одна історія" на 24 каналі

Евакуація пасажирів та членів екіпажу з борту тривала впродовж цілої ночі, проте врятувати вдалося не всіх. Більше про трагедію судна "Коста Конкордія" – читайте далі.

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Спокійний початок круїзу розкішного лайнера "Коста Конкордія"

Пасажирський лайнер "Коста Конкордія" належав до класу одних з найбільших круїзних кораблів. На 13 палубах розмітилися 1508 кают, фітнес-центр із басейнами, джакузі та саунами. Також на борту були всі можливі види розваг: від кінотеатрів і аквапарків до ресторанів й інтернет-кафе.

Судно сягало 297 метрів завдовжки та 35,5 у ширину. Від 2006 року "Коста Конкордія" вдало здійснювала круїзні плавання. Проте вже через 2 роки трапилася перша аварія. При вході в гавань Палермо внаслідок сильних поривів вітру судно наштовхнулось на портові укріплення і зазнало дрібних пошкоджень.

Інцидент не набув розголосу, тож станом на 2012 рік нічого не віщувало трагедії. Судно було доволі новим, і пасажири не мали причин для хвилювань.



Судно "Коста Конкордія" до трагедії / Фото Вікіпедії

У свою останню подорож "Коста Конкордія" вийшла 13 січня 2012 року. На борту перебувало 4 229 осіб, понад 1000 з них були членами екіпажу та працівниками зі сфери обслуговування. Серед пасажирів були громадяни 62 країн.

Довідка. Серед усіх інших на борту перебувала Валентина Капуано, в якої катастрофа зворушила особисті переживання. За її словами, свого часу її бабуся пережила потоплення "Титаніка", а тепер подібна катастрофа спіткала і її саму.

Командування судном довірили постійному капітанові цього лайнера – Франческо Скеттіно, а екіпаж представляли громадяни Італії, Індонезії та Філіппін.

Погода того вечора була ідеальною для виходу у відкрите море – ясне небо та попутний легкий вітер. Пройшовши 55 кілометрів свого шляху, "Коста Конкордія" опинилася неподалік острова Джильйо. Звичний маршрут лайнера пролягав поміж ним та мисом Монте-Арджентаріо, на відстані 11 кілометрів від острова.

Але того дня капітан вирішив змінити план подорожі. Запевнивши екіпаж, що води цієї акваторії для нього добре знайомі, він віддав наказ наблизитися до острова і посигналити відпочивальникам. Така розвага нібито під час цього круїзу відбувалася регулярно і завжди тішила пасажирів. Відтак Скеттіно прийняв рішення зійти з курсу і скоротити дистанцію від мілини уздовж узбережжя до 920 метрів.



Франческо Скеттіно / Фото LaPresse

Водночас на борту була відсутня детальна карта із зазначеними мілинами та рифами, оскільки таке наближення до Джильйо не входило в план подорожі. Попри це кермовий не наважився перечити капітанові й виконав наказ. На годиннику в той час була 21:34.

Хибні накази капітана спричинили трагедію

Бажаючи вразити подорожувальників, капітан один за одним віддавав накази, внаслідок яких "Коста Конкордія" опинилася впритул до довколишніх рифів. Від його першого хибного наказу пройшло всього 10 хвилин, коли він помітив на відстані 150 метрів прямо по курсу скелю, яка ледь виднілася з води.

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Скеттіно негайно скомандував "Право на борт", намагаючись таким чином уникнути зіткнення. Тоді один з членів команди повідомив йому, що лівий борт зачіпає дно, а вже через секунду трапилося невідворотне.

"Коста Конкордія" на швидкості 30 кілометрів на годину лівим бортом зачепила брилу рифу Ле Сколе. Внаслідок цього в лайнері утворилася тріщина завдовжки 53 метри, всередину судна хлинула вода. Саме в цій частині корабля були розташовані всі важливі механізми:

насосна станція;

компресор для кондиціонування повітря;

тягові електродвигуни;

трансформатори;

головні дизельні двигуни.

Внаслідок стрімкого затоплення вже через хвилину в цілому лайнері відключилася подача електроенергії.

На момент зіткнення більшість пасажирів перебували у ресторанах і кафе на вечері. Дехто проводив час із сім'єю у своїх каютах. Під час удару "Коста Конкордія" з гуркотом затремтів. Дехто з пасажирів не зміг втриматися на ногах. Незакріплені меблі та речі порозліталися навсібіч. До медперсоналу за короткий час після цього звернулося кілька десятків травмованих.

Капітан Скеттіно наказав не подавати запит про допомогу

У деяких пасажирів почалися панічні атаки. Люди кинулися по рятувальні жилети. На той час капітан ще не усвідомлював всього масштабу катастрофи. Він наказав повідомити берегову охорону про відключення на борту світла, але не запитувати про допомогу. Екіпаж повідомив пасажирам по гучному зв'язку, що виникли проблеми з генератором, закликав зберігати спокій, залишатися у своїх каютах, а також запевнив, що проблему найближчим часом буде вирішено.

Попри це пасажири вже відчували невеликий крен судна на лівий бік, тож, не повіривши заявам, самостійно почали телефонувати в берегову охорону та поліцію.

Лише через 40 хвилин після зіткнення члени команди завершили огляд пошкоджених відсіків лайнера і повідомили, що "Коста Конкордія" недовго зможе залишатися на плаву.



Пошкоджене судно після зіткнення з рифом / Фото Вікіпедії

Їм вдалося заново запустити 3 дизель-генератори, які своєю чергою не справлялися з навантаженням. Кермо судна заклинило, тож лайнер став некерованим і почав повільно дрейфувати. Згодом насоси повністю зупинилися, і судно почало тонути ще швидше. Врешті екіпаж подав у центр управління запит про допомогу і попросив надіслати 2 буксири.

Порятунок пасажирів лайнера

О 22:33 на борту пролунав сигнал тривоги. Після гудків за допомогою гучного зв'язку капітан повідомив пасажирам про необхідність зібратися біля рятівних шлюпок. В той же час до "Коста Конкордії" вирушали рятувальні катери, пором і вертоліт. Через 15 хвилин підготовки шлюпки були готові до спуску на воду, проте посадка пасажирів відбувалася хаотично та неорганізовано.

Зверніть увагу! Пасажири кидалися рятуватися один поперед іншого, відмовлялися пропускати без черги дітей. Справжнім героєм цієї трагедії став барабанщик Джузеппе Джироламо. Того жахливого вечора він поступився своїм місцем у шлюпці 2 дітям, а через декілька днів тіло музиканта з морського дна дістали водолази.

Деякі люди у паніці кидалися у воду та намагалися рятуватися вплав самостійно, 3 з них так і не дістались берега.

Приблизно за пів години від початку евакуації Скеттіно перевдягнувся з капітанської форми і наказав решті екіпажу спускатися у шлюпкову палубу. Ще через 15 хвилин його помітили у одній із шлюпок. В той же час близько 300 пасажирів все ще залишалися на борту корабля. Таким чином Скеттіно порушив правило судноплавного кодексу, яке вимагає від капітана у випадку надзвичайної ситуації покидати борт лише після евакуації усіх пасажирів.

Згодом Скеттіно виправдовувався, що він лише послизнувся на палубі, тому й опинився на шлюпці. Про те, що капітан покинув корабель невдовзі довідався начальник берегової охорони Де Фалько. Він негайно з ним зв'язався і наказав повернутися на "Коста Конкордію" для того, щоб координувати рятувальну операцію. Проте на борт Скеттіно так і не повернувся.

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Коли спуск рятівних шлюпок вже став неможливим, людей почали евакуйовувати за допомогою мотузок, по яких люди самостійно спускалися до води. Решту людей зняли за допомогою гвинтокрилів. Близько 5 години ранку рятувальну операцію перекваліфікували на пошукову. Тіла загиблих та зниклих безвісти продовжили шукати водолази.



Врятовані пасажири з круїзного лайнера / Фото Вікіпедії

Впродовж наступних кількох днів їм вдалося ще знайти кількох живих людей, які через різні причини були заблоковані у приміщеннях корабля. Пошуки загиблих завершилися 31 січня. Жертвами катастрофи "Коста Конкордії" стали 32 людини.

Відразу після трагедії місцева влада заборонила судноплавство в радіусі однієї морської милі від місця потоплення лайнера. У баках "Коста Конкордії" зберігалося 2 380 тонн палива. Щоб запобігти екологічній катастрофі та вберегти унікальну середземноморську флору і фауну цієї акваторії, довкола корабля розгорнули бонові загородження. Відкачування небезпечних речовин біля цього місця тривало до кінця березня.

Розслідування катастрофи "Коста Конкордії"

Слідство щодо катастрофи проводила Італійська центральна комісія з розслідування аварій на морі та Портове управління берегової охорони Італії. У суді представник сторони обвинувачення пропонував присудити капітанові судна загалом 2 697 років ув'язнення:

15 років передбачалося за заподіяння смерті з необережності;

10 років за потоплення лайнера;

по 8 років за кожного з понад 300 пасажирів, яких він покинув помирати на борту та по стільки ж за кожного, хто так і не дочекався рятувальників.

Проте Скеттіно повністю свою провину не визнав і стверджував, аварія відбулася через те, що на карті не був відзначений зловісний риф.

Загалом суд визнав винними 6 осіб:

до 2 років і 10 місяців утримання під вартою засудили начальника кризового центру;

через неорганізовану евакуацію також отримав покарання у вигляді 2,5 років позбавлення волі головний пасажирський адміністратор;

троє судноводіїв отримали терміни від 20 до 23 місяців, які згодом перекваліфікували в умовні;

найдовше розслідування велося щодо Франческо Скеттіно. Зрештою 12 лютого 2015 року його визнали винним і позбавили волі на 16 років.

Причини катастрофи

Відповідно до висновків розслідування, причин катастрофи було декілька.

► Передусім – відхилення від безпечного маршруту.

► Не останню роль зіграв і мовний бар'єр між капітаном і кермовим, який не завжди вчасно і правильно реагував на накази капітана.

► Третьою причиною було визнано присутність на містку керування сторонніх осіб, яких допустив і навіть запросив туди сам капітан.

Після з'ясування причин, передові міжнародні асоціації пасажирського судноплавства запровадили низку нових правил. Також були внесені зміни до Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі. "Коста Конкордію" вдалося підняти з морського дна і відбуксувати для утилізації лише у 2014 році. На цю операцію було витрачено понад мільярд доларів.