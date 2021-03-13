Стан українських моряків, врятованих під час аварії судна біля Румунії, задовільний. Вони перебуватимуть під наглядом медиків у міста Констанца до 15 березня.

Подробиці щодо розвитку ситуації навколо затонулого судна з українським екіпажем повідомили у посольстві України в Румунії.

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Про повернення моряків додому

Варто зауважити, що всі моряки забезпечені одягом та належним харчуванням. Напередодні від співробітників посольства вони отримали посвідчення на повернення в Україну.

Залежно від стану здоров'я та терміну завершення слідчих дій румунських правоохоронців, повернутися додому українці зможуть вже наступного тижня (орієнтовно до 21 березня – 24 канал).

Триває пошукова операція

Рятувальники продовжують шукати тіло загиблого капітана затонулого судна (раніше його не змогли підняти на борт рятувального судна), а також його першого помічника капітана, який зник безвісти.

Пошукові роботи румунських військових рятувальників 12 березня завершилися безрезультатно. Тож корабель Військово-Морських сил Румунії покинув місце аварії.

Проте пошуки відновили вже 13 березня о 7:00 – силами та спеціальними суднами Берегової охорони Прикордонної поліції Румунії та Морської судохідної адміністрації.

Що відомо про аварію: основне