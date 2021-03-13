Аварія судна біля Румунії: коли врятовані українці можуть повернутися додому
Стан українських моряків, врятованих під час аварії судна біля Румунії, задовільний. Вони перебуватимуть під наглядом медиків у міста Констанца до 15 березня.
Джерело:посольство України в Румунії
Подробиці щодо розвитку ситуації навколо затонулого судна з українським екіпажем повідомили у посольстві України в Румунії.
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Про повернення моряків додому
Варто зауважити, що всі моряки забезпечені одягом та належним харчуванням. Напередодні від співробітників посольства вони отримали посвідчення на повернення в Україну.
Залежно від стану здоров'я та терміну завершення слідчих дій румунських правоохоронців, повернутися додому українці зможуть вже наступного тижня (орієнтовно до 21 березня – 24 канал).
Триває пошукова операція
Рятувальники продовжують шукати тіло загиблого капітана затонулого судна (раніше його не змогли підняти на борт рятувального судна), а також його першого помічника капітана, який зник безвісти.
Пошукові роботи румунських військових рятувальників 12 березня завершилися безрезультатно. Тож корабель Військово-Морських сил Румунії покинув місце аварії.
Проте пошуки відновили вже 13 березня о 7:00 – силами та спеціальними суднами Берегової охорони Прикордонної поліції Румунії та Морської судохідної адміністрації.
Що відомо про аварію: основне
- Судно "Волго Балт 179" затонуло у Чорному морі 11 березня. На його борту перебували 13 українських моряків.
- На жаль, 2 людей загинули. Найбільше постраждала єдина жінка у складі екіпажу. Її госпіталізували у критичному стані.
- Загальна вантажопідйомність судна сягала 3 500 тонн, а довжина – 114 метрів. Його побудували ще у 1973 році.
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