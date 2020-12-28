Внаслідок обвалу на шахті "Золоте" на Луганщині 27 грудня загинув гірник. Наразі на місці трагедії ліквідовують наслідки аварії.

Під завалами шахти перебували 2 гірники. Одному з них вдалося врятуватися. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Луганській області.

Актуально Врятували лише одного: жахливі наслідки вибуху в шахті Сенгеніду

Під завалами перебували 2 працівники з одним з яких був зв'язок. На даний час одному з шахтарів вдалось вибратись на поверхню, другого знайдено загиблим,

– мовиться у повідомленні.

Деталі трагедії

Аварія сталася о 23:40.

Обвал відбувся у 4-му південному вентиляційному ходку горизонту 600 – 684 метрів.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Зверніть увагу! Шахта "Золоте" розташована у місті Золоте Первомайської міськради Луганської області. Функціонує з 1905 року.