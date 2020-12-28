Аварія на шахті "Золоте": гірника знайшли мертвим
Внаслідок обвалу на шахті "Золоте" на Луганщині 27 грудня загинув гірник. Наразі на місці трагедії ліквідовують наслідки аварії.
Під завалами шахти перебували 2 гірники. Одному з них вдалося врятуватися. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Луганській області.
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Під завалами перебували 2 працівники з одним з яких був зв'язок. На даний час одному з шахтарів вдалось вибратись на поверхню, другого знайдено загиблим,
– мовиться у повідомленні.
Деталі трагедії
- Аварія сталася о 23:40.
- Обвал відбувся у 4-му південному вентиляційному ходку горизонту 600 – 684 метрів.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
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