Аварія потяга на Дніпропетровщині: в УЗ розповіли про зміни в графіку руху
Укрзалізниця продовжує ліквідовувати наслідки аварії "Інтерсіті", яка сталася у понеділок, 29 березня. Через ремонтні роботи станом на 30 березня рух потягів між Запоріжжям та Дніпром тимчасово зупинили.
Джерело:Пресслужба Укрзалізниці
Окрім того, потяги до та з Маріуполя, Новоолексіївки і Запоріжжя курсуватимуть в об'їзд. Пасажирам, які не зможуть доїхати до своїх станцій, запропонують трансфер.
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На цей час Укрзалізниця оперативно організувала автобуси для підвезення пасажирів між Дніпром та Запоріжжям, а також автотранспортне сполучення до менших станцій,
– мовиться у повідомленні.
Які потяги зазнають змін графіку руху
- Потяг № 4/3 Ужгород – Запоріжжя зупинять на станції у Дніпрі. Пасажирів до Запоріжжя відвезуть автобусами.
- Зворотне відправлення потягу зі станції Дніпро відбудеться із затримкою 30 хвилин.
- Потяг № 732/731 Київ – Запоріжжя зупинять також на станції Дніпро.
- Зворотне відправлення потягу зі станції відбудеться із затримкою 10 хвилин.
- Потяг №88/87 Новоолексіївка — Ковель курсуватиме за зміненим маршрутом. До нього увійшли населені пункти: Запоріжжя – Нікополь – Апостолове – Кривий Ріг – Сортове-П'ятихатки. Для пасажирів, які планували вийти на станції Синельникове, організують трансфер.
Аварія "Інтерсіті" біля Запоріжжя
- 29 березня біля селища Славгорода потяг "Інтерсіті" зійшов з рейок.
- Він рухався за маршрутом Київ – Запоріжжя і не доїхав до запорізької станції лише 50 кілометрів.
- У потязі перебували 88 пасажирів. На щастя, ніхто з них не постраждав.
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