Укрзалізниця продовжує ліквідовувати наслідки аварії "Інтерсіті", яка сталася у понеділок, 29 березня. Через ремонтні роботи станом на 30 березня рух потягів між Запоріжжям та Дніпром тимчасово зупинили.

Окрім того, потяги до та з Маріуполя, Новоолексіївки і Запоріжжя курсуватимуть в об'їзд. Пасажирам, які не зможуть доїхати до своїх станцій, запропонують трансфер.

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На цей час Укрзалізниця оперативно організувала автобуси для підвезення пасажирів між Дніпром та Запоріжжям, а також автотранспортне сполучення до менших станцій,

– мовиться у повідомленні.

Які потяги зазнають змін графіку руху

Потяг № 4/3 Ужгород – Запоріжжя зупинять на станції у Дніпрі. Пасажирів до Запоріжжя відвезуть автобусами.

зупинять на станції у Дніпрі. Пасажирів до Запоріжжя відвезуть автобусами. Зворотне відправлення потягу зі станції Дніпро відбудеться із затримкою 30 хвилин.

Потяг № 732/731 Київ – Запоріжжя зупинять також на станції Дніпро.

зупинять також на станції Дніпро. Зворотне відправлення потягу зі станції відбудеться із затримкою 10 хвилин.

Потяг №88/87 Новоолексіївка — Ковель курсуватиме за зміненим маршрутом. До нього увійшли населені пункти: Запоріжжя – Нікополь – Апостолове – Кривий Ріг – Сортове-П'ятихатки. Для пасажирів, які планували вийти на станції Синельникове, організують трансфер.

Аварія "Інтерсіті" біля Запоріжжя