На Набережній Заводській у Дніпрі 26 грудня сталася потрійна ДТП. Там зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos і Opel Vectra. Серед постраждалих – жінка, яку рятувальники вирізали з потрощеної автівки.

Інцидент стався приблизно о 8:25 ранку. Про це повідомляє "Інформатор".

Важливо У Києві водій евакуатора потрощив припарковані авто і втік: відео інциденту 18+

Подробиці ДТП

За попередньою інформацією від поліції, автомобіль Daewoo Lanos рухався по Набережній Заводській, його водійка врізалася у відбійник і втратила керування. Вона влетіла в припаркований зерновоз.

Ззаду у своїй смузі їхав Opel: чоловік за його кермом в'їхав в Daewoo. Удар був такої сили, що жінку затисло металом.

Що відомо про постраждалих

Рятувальники звільнили жінку за допомогою спецінструменту, її госпіталізували до лікарні.

Також в лікарню забрали дружину водія Opel. Вона, ймовірно, не травмувалася, але зазнала сильний стрес.

Аварія у Дніпрі 26 грудня / Фото "Інформатор"