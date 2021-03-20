В Одесі окружний адміністративний суд звільнив від покарання "злодія в законі" на прізвисько Коба Руставський. Арсен Аваков розкритикував таке рішення судді Костянтина Єфименка.

За словами Авакова, суд заборонив забрати у затриманого незаконно отриманий ним український паспорт та не вирішив питання щодо його переміщення до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

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Деталі рішення судді щодо "злодія в законі"

Таке рішення ухвалив суддя Костянтин Єфименко. Міністр зазначив, що воно унеможливлює примусову депортацію кримінального авторитета Руставського з України.

Це означає повне нівелювання величезної роботи Нацполіції в стратегічно важливому напрямі та ставить під сумнів здатність судової гілки влади бути незалежною від будь-якого впливу, зокрема – впливу представників криміналітету,

– заявив Аваков.

Державна міграційна служба подала апеляцію, аби вища інстанція ухвалила "зважене та обґрунтоване рішення щодо "злодія в законі" Коби Руставського. Глава МВС пообіцяв особисто стежити за перебігом справи.

Аваков дивується, як можна говорити про довіру до судової системи та до правоохоронної системи загалом, якщо вона відпускає на свободу "злодіїв у законі".

"Сподіваюся, рішення Вищої ради правосуддя дасть сигнал про неприпустимість подібних рішень всьому суддівському корпусу, і цей сумний приклад стане останнім прецедентом в Україні", – додав міністр. Він наголосив, що Україна не буде місцем притулку міжнародного криміналітету.

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Що відомо про "злодія в законі"

Кобу Шемазашвілі (Руставського) поліція затримала за запитом правоохоронних органів Іспанії.

Там його звинувачують у вбивстві, зберіганні майна, отриманого злочинним шляхом і створенні організованого злочинного угрупування.

зберіганні майна, отриманого злочинним шляхом і створенні організованого злочинного угрупування. У 2020 році Дарницький суд Києва взяв його під арешт.

Довідка. Раніше Верховна Рада прийняла закон, який встановлює відповідальність за злочини, скоєні злочинною спільнотою.