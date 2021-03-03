Арсен Аваков заявив, що російська мова належить не тільки росіянам, а й українцям. Однак він назвав її "слобожанською" мовою.

Водночас глава МВС не має бажання віддавати комусь російськомовну культуру. Про це міністр повідомив під час інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Російська мова, або як я її називаю слобожанська мова, у нашому випадку, вона не належить Росії. В Україні державна мова – українська, а ми зараз спілкуємося з вами російською, так ми домовились. Російськомовна культурна значною мірою належить й українцям також. Чому я повинен її віддавати?

– сказав Арсен Аваков.

Дмитро Гордон швидко підхопив риторику глави МВС і заявив, що в окопах на фронті розмовляли різними мовами. З цими словами міністр охоче погодився.