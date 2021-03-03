Російська мова належить і українцям, – Аваков зробив скандальну заяву
Арсен Аваков заявив, що російська мова належить не тільки росіянам, а й українцям. Однак він назвав її "слобожанською" мовою.
Джерело:24 канал
Водночас глава МВС не має бажання віддавати комусь російськомовну культуру. Про це міністр повідомив під час інтерв'ю Дмитру Гордону.
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Дмитро Гордон швидко підхопив риторику глави МВС і заявив, що в окопах на фронті розмовляли різними мовами. З цими словами міністр охоче погодився.
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