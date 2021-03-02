Арсен Аваков вважає, що Росія відповідатиме на санкції проти кума Путіна Віктора Медведчука. За його словами, у МВС готові до будь-яких дій країни-агресора.

Міністр внутрішніх справ сумнівається у тому, що Росія наважиться на повномасштабну агресію. Однак закликав українців готуватися до провокацій, зокрема на фронті.

Читайте також "Хрестовий похід" Зеленського проти олігархів, – західні ЗМІ про санкції

Росія проплачуватиме провокації

Росія відповідатиме. Відповідатиме провокаціями, дестабілізаціями всередині, організаціями бунту, проплачуватиме. Тепер їм проплачувати буде складніше всередині країни. Тому що по п'ятій колоні, як ви сказали, завдали величезного удару. Зійде сніг – почнуться провокації на фронті, на жаль,

– сказав Арсен Аваков.

Глава МВС зазначив, що українцям потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій. На його думку, не варто чекати поки режим Путіна впаде, нам "потрібно буде за себе постояти".

Водночас він не вірить у те, що Росія наважиться на пряму агресію щодо України. Адже світовий баланс сил "дуже добре складається на нашу користь".

"У тотальний наступ росіян я не вірю, тому що втрати будуть нищівними в них. У нас теж, на жаль. Це буде катастрофа і для нас, але це буде катастрофа і для них", – вважає міністр.

У МВС готуються до всіх можливих сценаріїв

Арсен Аваков додав, що у МВС чітко усвідомлюють з ким мають справу.

У нас є плани: закриті, відкриті, секретні, таємні накази – усе в нас є. Ми це чітко розуміємо. А далі – кожен на своєму місці. Чи добре розуміють це депутати в Раді? Чи розуміють це журналісти на телеканалах?

– підсумував правоохоронець.

Зверніть увагу! Секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що українці не бояться відповіді Путіна на санкції проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. За його словами, на сьомому році війни нас нічим не налякати.

Санкції РНБО проти Медведчука: коротко