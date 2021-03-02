Я проти, – Аваков про легалізацію вогнепальної зброї в Україні
Арсен Аваков виступає проти легалізації в Україні короткоствольної вогнепальної зброї. За словами глави МВС, невідомо, до яких наслідків може призвести наявність пістолетів у всіх підряд.
Джерело:24 канал
Міністр внутрішніх справ зазначив, що багато хто підтримує легалізацію "короткостволів" й водночас обурюється, коли відбуваються інциденти з їхнім використанням. Про це він повідомив в інтерв'ю Дмитру Гордону.
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А ви уявіть, що ми опинимося у світі, нашому перехідному, коли будь-який громадянин, незалежно від своєї особистої ситуації та психіки, матиме можливість володіти короткоствольною зброєю,
– сказав Арсен Аваков.
Після цих слів глава МВС ще раз ствердно повторив свою думку про легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї в Україні: "Я проти".
Легалізація зброї в Україні: що відомо
- Закон про легалізацію зброї Верховній Раді порекомендував ухвалити Комітет з питань правоохоронної діяльності.
- Він передбачає, що людина матиме посвідчення, де будуть зазначені відповідні категорії зброї, які вона може придбати.
- Для кожної одиниці зброї передбачатиметься технічний паспорт про власника та серійний номер зброї.
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