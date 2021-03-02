Арсен Аваков виступає проти легалізації в Україні короткоствольної вогнепальної зброї. За словами глави МВС, невідомо, до яких наслідків може призвести наявність пістолетів у всіх підряд.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що багато хто підтримує легалізацію "короткостволів" й водночас обурюється, коли відбуваються інциденти з їхнім використанням. Про це він повідомив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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А ви уявіть, що ми опинимося у світі, нашому перехідному, коли будь-який громадянин, незалежно від своєї особистої ситуації та психіки, матиме можливість володіти короткоствольною зброєю,

– сказав Арсен Аваков.

Після цих слів глава МВС ще раз ствердно повторив свою думку про легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї в Україні: "Я проти".

Зверніть увагу! У МВС та Нацполіції також виступають проти дозволу короткоствольної зброї. Вони не хочуть, аби в Україні стало ще більше смертей громадян та правоохоронців.

Легалізація зброї в Україні: що відомо

Закон про легалізацію зброї Верховній Раді порекомендував ухвалити Комітет з питань правоохоронної діяльності.

Він передбачає, що людина матиме посвідчення, де будуть зазначені відповідні категорії зброї, які вона може придбати.

Для кожної одиниці зброї передбачатиметься технічний паспорт про власника та серійний номер зброї.

До слова У поліції виявили корупційну схему з видачею дозволів на зброю: її власників перевірять