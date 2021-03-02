Аваков відповів, чи має претензії на крісло прем'єр-міністра

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не має претензій на крісло прем'єр-міністра України. І додав, що не отримував пропозицій щодо цієї посади.

Очільник МВС відзначив, питання щодо прем'єрства стосується того, хто переміг на виборах. Та підкреслив, що мовиться саме про президента і його фракцію.

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"Чому я маю мати претензії на прем'єрське крісло? Я що, виграв вибори, моя партія прийшла під першим чи другим номером? Переміг на виборах Зеленський. Його партія прийшла під №1", – наголосив Арсен Аваков.

Він також розповів, що перебуває на посаді міністра внутрішніх справ уже дуже довго – 7 років і 2 дні.

Це смажена сковорідка, нещастя цілий рік. Це несолодка ситуація, несолодке місце. Якщо я знаходжу в собі мотивацію, як державник насамперед, перебувати на цій позиції, для мене – це окей,

– прокоментував керівник МВС.

Крім цього, він відповів, що йому не пропонували зайняти посаду прем'єр-міністра України.

Що відомо про Арсена Авакова