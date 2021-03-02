Аваков відповів, чи має претензії на крісло прем'єр-міністра
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не має претензій на крісло прем'єр-міністра України. І додав, що не отримував пропозицій щодо цієї посади.
Джерело:"VIP з Наталією Мосейчук" на 1+1
Очільник МВС відзначив, питання щодо прем'єрства стосується того, хто переміг на виборах. Та підкреслив, що мовиться саме про президента і його фракцію.
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"Чому я маю мати претензії на прем'єрське крісло? Я що, виграв вибори, моя партія прийшла під першим чи другим номером? Переміг на виборах Зеленський. Його партія прийшла під №1", – наголосив Арсен Аваков.
Він також розповів, що перебуває на посаді міністра внутрішніх справ уже дуже довго – 7 років і 2 дні.
Це смажена сковорідка, нещастя цілий рік. Це несолодка ситуація, несолодке місце. Якщо я знаходжу в собі мотивацію, як державник насамперед, перебувати на цій позиції, для мене – це окей,
– прокоментував керівник МВС.
Крім цього, він відповів, що йому не пропонували зайняти посаду прем'єр-міністра України.
Що відомо про Арсена Авакова
- Арсен Аваков очолює міністерство внутрішніх справ з лютого 2014 року, коли обов'язки прем'єра виконував Сергій Арбузов.
- З того часу він був керівником МВС за чотирьох прем'єрів – Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука й Дениса Шмигаля.
- За цей час було декілька скандалів за участі реформованої Аваковим поліції і навіть за участі сина Авакова Олександра. Його затримували за підозрою в розтраті державних грошей під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.
- 1 червня 2020 року члени фракції "Голос" розпочали збір підписів за його відставку. Згодом стало відомо, що в партії планують зареєструвати відповідну постанову, якщо назбирається для цього достатня кількість голосів.
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