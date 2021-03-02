Арсен Аваков запевняє, що попри конфлікти, має хороші стосунки з Міхеїлом Саакашвілі. Крім того, очільник МВС стверджує, що у їхній сварці у 2015 році значну роль відіграв п'ятий президент Петро Порошенко.

Так, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ще у 2015 році посварився із тоді ще главою Одеської ОДА Міхеїлом Саакашвілі. Дійшло навіть до того, що летіла склянка з водою.

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Що каже Аваков про сварку

Міністр розповів, що ситуація була емоційною, адже Саакашвілі "гарячий" чоловік. Однак потім політики зустрілись на святі та відверто поговорили.

Він мені розповідав, як він це бачив з того боку, починаючи від того, як він дахом ходив, і закінчуючи, цими всіма епізодами, які призвели до конфлікту. Тут роль Петра Олексійовича (Порошенка – 24 канал) висока. Він талановитий маніпулятор в цьому питанні,

– стверджує очільник МВС.

Аваков додав, що до Саакашвілі теж потрібно було поставитися по-людськи. Крім того, міністр запевнив, що під час сварки так зреагував, тому що були важкі часи.

"Це був важкий день. По-моєму, тоді мене не було, хворів 2 тижні, важкі дні були, Майдан. Мене трохи зірвало", – підсумував Аваков.

Зверніть увагу! Саакашвілі з Аваковим публічно посварились у грудні 2015 року. На засіданні Нацради реформ Саакашвілі звинуватив Авакова у корупції. Політики обмінялись образами на підвищених тонах. Тоді міністр у відповідь написав гнівний пост у фейсбуці.

Дивіться відео сварки Авакова та Саакашвілі: