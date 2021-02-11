Негарно вийшло, – Аваков про те, що в Бюро економічної безпеки вищі зарплати, ніж в поліції

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков каже, що правоохоронці підтримували створення Бюро економічної безпеки. Проте обурила міністра різниця у заробітних платах: працівники БЕБ будуть отримувати значно більше грошей, аніж поліцейські та прикордонники.

Поскаржився на несправедливість урядовець під час розширеної колегії МВС 11 лютого.

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Ми раді, і ми послідовно виступали за створення Бюро економічної безпеки, але якось негарно вийшло, що законодавець передбачив заробітну плату для цих співробітників втричі більшу, ніж у прикордонників і поліцейських. Прошу вас з цим попрацювати,

– сказав Аваков.

Своє зауваження міністр озвучив голові комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності Денису Монастирському.

Що відомо про Бюро економічної безпеки