Негарно вийшло, – Аваков про те, що в Бюро економічної безпеки вищі зарплати, ніж в поліції
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков каже, що правоохоронці підтримували створення Бюро економічної безпеки. Проте обурила міністра різниця у заробітних платах: працівники БЕБ будуть отримувати значно більше грошей, аніж поліцейські та прикордонники.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Поскаржився на несправедливість урядовець під час розширеної колегії МВС 11 лютого.
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Ми раді, і ми послідовно виступали за створення Бюро економічної безпеки, але якось негарно вийшло, що законодавець передбачив заробітну плату для цих співробітників втричі більшу, ніж у прикордонників і поліцейських. Прошу вас з цим попрацювати,
– сказав Аваков.
Своє зауваження міністр озвучив голові комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності Денису Монастирському.
Що відомо про Бюро економічної безпеки
- Парламент ухвалив закон про створення Бюро економічної безпеки 28 січня 2021. Цей орган займатиметься розслідуванням економічних злочинів.
- Директора Бюро призначатиме Кабмін, проте кандидата обиратиме конкурсна комісія.
- Максимальна кількість працівників відомства – 4 тисячі осіб.
- Податкову міліцію, яка раніше виконувала ці функції, розформовують.
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