Аваков пояснив скандальну заяву про російську мову, яка належить українцям

Очільник МВС Арсен Аваков назвав себе "російськомовним українським націоналістом". Він також пояснив неоднозначну заяву щодо російської мови, яка, за його ж словами, належить й українцям.

Міністр зауважив, що російські пропагандисти бурхливо відреагували на його висловлювання й буквально "впали в істерику". Саме тому він захотів розвинути свою думку.

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Що раніше заявив Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в інтерв'ю Гордону зазначив, що російська мова або ж, як він її називає, "слобожанська", не належить Росії.

Він сказав: "В Україні державна мова – українська. Але російська мовна культура значною мірою належать і українцям. Чому ми повинні її віддавати?".

Аваков: Російська мова – не торговельна марка

Майже через місяць Аваков написав у своєму фейсбуці допис, в якому виступив за розвиток російської мови та створення якісного російськомовного проукраїнського телеканалу.

Він зауважив, що російська мова – аж ніяк не торговельна марка з правом повного розпорядження. Й додав, що будь-яка мова живе та розвивається серед її носіїв.

"Ніякими великодержавними законами неможливо цей процес ані зупинити, ані заборонити", – підкреслив міністр внутрішніх справ України.

Я, російськомовний український націоналіст, впевнений, що ми повинні вітати розвиток нашої російської мови, якою розмовляють мільйони українців,

– наголосив Аваков.

При цьому, чиновник відзначив, що "старша за походженням українська мова безумовно є багатшою, образнішою та яскравішою, ніж російська".



Цим знімком Аваков проілюстрував свій допис / Фото з фейсбуку

Крім цього, за словами Авакова, українській культурі належить і весь корпус літературної спадщини класиків, зокрема – тих, які писали російською.

"Ми не повинні відмовлятися від мови Гоголя, Квітки-Основ'яненка, Шевченка, Булгакова і сотень інших прекрасних українських російськомовних письменників", – додав він.

Чому Аваков хоче використовувати російську

Очільник МВС наголосив, що державною може бути лише українська – як мова суб'єктної та суверенної країни. Однак російська, кримськотатарська, румунська, угорська, болгарська та інші мови, які "живуть в Україні", також належать українцям.

Аваков переконаний, що в умовах гібридної війни, розв'язаної проти України режимом Путіна, варто використовувати російську мову для контрпропаганди.

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Міністр пояснив, що російську мову у світі розуміють до 300 мільйонів людей. Тому варто створити якісний російськомовний телеканал на противагу кремлівським фейкам.

"Так що, нешановні пропагандисти "русского мира", у вас немає монополії на російську! Ми будемо читати нею наших класиків, писати наші книги й співати наші пісні", – підсумував він.