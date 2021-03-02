Аваков пояснив, чому Зеленському не вдалося домовитися з Путіним

Український президент хотів домовитися з Володимиром Путіним, проте переконався, що це – неможливо. Саме тому Володимир Зеленський почав атакувати проросійську п'яту колону в Україні.

Таку думку висловив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відповідаючи на питання про те, чому Зеленського називають "кулею зі зміщеним центром тяжіння, яка б'є по Медведчуку та активістах".

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Він підкреслив, що силу ударів по куму Путіна та по активістах порівнювати не можна. Мовляв, це – питання сформульованих главою держави для себе принципів, яких він зараз дотримується.

Як зауважив Аваков, "цей поїзд вже їде, хоч він і не всім зручний". Урядовець також додав, що розраховує на те, що відповідні принципи для Зеленського – це вже сформований світогляд.

Про домовленості з Росією

Міністр пригадав і розмову з главою держави у грудні 2019 року – перед нормандським самітом у Парижі. "Я говорив президенту, що ви, звичайно ж, не маєте права не спробувати", – запевнив він.

Але мій досвід мені підказував, що навряд чи у Зеленського вийде домовитися з Путіним. Тому що для Путіна незалежна Україна – це нонсенс,

– додав Аваков.

За словами очільника МВС, український президент тоді був сповнений рішучості. Він прагнув зробити усе можливе, аби спробувати домовитися з російським президентом.

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Міністр внутрішніх справ наголосив, що Зеленський – людина з критичним складом розуму. Тож згодом він переконався, що домовитися з Путіним все ж не виходить.

"І тепер, якщо раніше для нього це була одна з версій поведінки, то тепер, я вважаю, манера поведінки, яку він демонструє, це його переконання. Я сподіваюся на це", – підсумував Аваков.