Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтримав слова Джо Байдена про те, що Володимир Путін – вбивця. Крім цього, він назвав російського президента "божевільною собакою".

Урядовець підкреслив, що є стандарт західної цивілізації, який полягає у повазі до людського життя. "У Путіна я такої дефініції не відчуваю", – підкреслив Аваков.

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"Це страшно, це нас з ним роз'єднує. Про це ми й повинні думати – як не допустити того, щоб ця божевільна собака прорвалася до нас в Україну", – наголосив очільник МВС.

За словами українського міністра, для цього потрібно бути сильними, вірити в себе, правильно боротися з коронавірусом, будувати економіку та трохи більше довіряти собі.

Для нас не існує питання – вбивця Путін чи ні. Для мене відповідь на це питання була зрозумілою ще у 2014 році,

– запевнив Аваков.

Й додав, що за даними ООН, на Донбасі загинули 13 200 людей, а за даними України їх є набагато більше. "Цього б не було, якби Путін не привів свої проросійські банди", – зазначив він.

"Я був у Слов'янську, коли ми його звільняли. Тоді там вбили 4 священників, вивели й розстріляли. Це зробили бандити, які за вказівкою Путіна приїхали з Росії. Путін – вбивця", – наголосив міністр.

Байден назвав Путіна вбивцею: що відомо

Байден назвав Путіна вбивцею та наголосив, що Росія відповість за втручання в американські вибори 2020 року та інші лихі дії. Після цих заяв Кремль відкликав свого посла з Вашингтону для консультацій.

Згодом у Євросоюзі заявили, що відповідальність за замахи та вбивства у Росії несе саме Путін. Мовиться про напади на критиків режиму, зокрема політиків та журналістів.

Російський президент відреагував, пригадавши приказку. "В дитинстві ми, коли сперечалися, говорили: "Хто як обзивається, той так і називається". В цьому дуже глибокий психологічний сенс", – сказав він.