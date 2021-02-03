Державницький крок: Аваков підтримав введення санкцій проти Козака

Арсен Аваков вважає, що рішення президента Володимира Зеленського ввести у дію санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака є вкрай важливим для безпеки України. За його словами, це рішення є проявом дійсно державницької позиції.
Джерело: 24 канал
Глава МВС під час свого звернення зазначив, що рішення ґрунтується на постанові Верховної Ради України, яку було прийнято в жовтні 2018 року. Аваков наголосив, що матеріали, надані СБУ, які лягли в основу рішення РНБО, є цілком достатніми та вичерпними.
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Він застеріг, що не треба плутати поняття "свобода слова" з антиукраїнською діяльністю за гроші держави-агресора.
Я завжди був послідовним у цьому питанні, і тому щиро підтримую цей своєчасний та державницький крок президента Зеленського. Війна – час непростих рішень. Потрібні рішучі кроки для відстоювання інтересів держави та захисту людей не лише від куль та снарядів, але й від пропагандистської отрути за гроші агресора,
– сказав Аваков.
Міністр додав, що це рішення є проявом дійсно державницької позиції, а його ухвалення – прямим обов’язком президента, членів уряду та РНБО.
МВС буде чітко і в межах закону виконувати рішення РНБО, указ Володимира Зеленського та захищати інтереси громадян України.
Санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу