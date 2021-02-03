Державницький крок: Аваков підтримав введення санкцій проти Козака

Арсен Аваков вважає, що рішення президента Володимира Зеленського ввести у дію санкції проти соратника Медведчука Тараса Козака є вкрай важливим для безпеки України. За його словами, це рішення є проявом дійсно державницької позиції.

Джерело: 24 канал

Глава МВС під час свого звернення зазначив, що рішення ґрунтується на постанові Верховної Ради України, яку було прийнято в жовтні 2018 року. Аваков наголосив, що матеріали, надані СБУ, які лягли в основу рішення РНБО, є цілком достатніми та вичерпними.

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Не потрібно плутати "свободу слова" з антиукраїнською діяльністю

Він застеріг, що не треба плутати поняття "свобода слова" з антиукраїнською діяльністю за гроші держави-агресора.

Я завжди був послідовним у цьому питанні, і тому щиро підтримую цей своєчасний та державницький крок президента Зеленського. Війна – час непростих рішень. Потрібні рішучі кроки для відстоювання інтересів держави та захисту людей не лише від куль та снарядів, але й від пропагандистської отрути за гроші агресора,

– сказав Аваков.

Міністр додав, що це рішення є проявом дійсно державницької позиції, а його ухвалення – прямим обов’язком президента, членів уряду та РНБО.

МВС буде чітко і в межах закону виконувати рішення РНБО, указ Володимира Зеленського та захищати інтереси громадян України.

Як на санкції проти Козака відреагували у світі

Європейський Союз позитивно оцінив санкції проти Козака та блокування каналів ZIK, "112 Україна" і NewsOne на території України. У ЄС вважають, що Україна має законне право боротися з дезінформацією, однак є певні межі.

У Росії санкції викликали хвилю обурення. Країна-агресор звернулась до міжнародних організацій.

Сполені Штати Америки також підтримали санкції. У США зауважили, що зусилля України спрямовані на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідають законодавству.

Блокування каналів Козака: що відомо



Санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу