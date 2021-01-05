У Харківській області Арсен Аваков провів координаційну нараду із силовиками. Разом вони визначили стратегічні завдання на 2021 рік. Одне з них передбачає програму боротьби з вуличною наркоманією.

Що заявив Аваков

Міністр внутрішніх справ закликав усі силові структури сприяти розв'язанню цієї проблеми. Про це Аваков написав у своєму телеграм-каналі.

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Я хочу, щоб в Харківській області була оголошена тотальна війна вуличної наркоманії. Я закликаю всі силові структури, від дільничних поліцейських і кіберполіції до прокуратури і прикордонників, почати нещадну війну в усіх напрямках поширення цієї зарази,

– сказав міністр.

Проблема наркоманії у Харкові

Виконувач обов'язків міського голови Харкова Ігор Терехов зазначив, що проблема вуличної наркоманії та поширення наркотиків і психотропних препаратів в навчальних закладах очолює рейтинг проблем у місті. Це вияснили у результаті опитування населення.

У Харківській ОДА планують розробити обласну програму по боротьбі з вуличною наркоманією. Вона дасть можливість скоординувати зусилля на всіх рівнях державного управління.

Зверніть увагу! В Україні заборонили призначати заставу, як запобіжний захід при скоєнні злочинів пов'язаних зі збутом і оборотом наркотиків. Відповідний закон набрав чинності 5 січня 2021 року. За основу відповідний законопроєкт схвалили у середині вересня 2020 року. Його підтримали 246 народних обранців.