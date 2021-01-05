Аваков оголосив тотальну війну вуличній наркоманії на Харківщині
У Харківській області Арсен Аваков провів координаційну нараду із силовиками. Разом вони визначили стратегічні завдання на 2021 рік. Одне з них передбачає програму боротьби з вуличною наркоманією.
Що заявив Аваков
Міністр внутрішніх справ закликав усі силові структури сприяти розв'язанню цієї проблеми. Про це Аваков написав у своєму телеграм-каналі.
Читайте також Скільки глава МВС України Арсен Аваков заробив у 2020 році: сума
Я хочу, щоб в Харківській області була оголошена тотальна війна вуличної наркоманії. Я закликаю всі силові структури, від дільничних поліцейських і кіберполіції до прокуратури і прикордонників, почати нещадну війну в усіх напрямках поширення цієї зарази,
– сказав міністр.
Проблема наркоманії у Харкові
Виконувач обов'язків міського голови Харкова Ігор Терехов зазначив, що проблема вуличної наркоманії та поширення наркотиків і психотропних препаратів в навчальних закладах очолює рейтинг проблем у місті. Це вияснили у результаті опитування населення.
У Харківській ОДА планують розробити обласну програму по боротьбі з вуличною наркоманією. Вона дасть можливість скоординувати зусилля на всіх рівнях державного управління.
Поділитися новиною