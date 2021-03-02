Міністр МВС Арсен Аваков розкритикував політиків, які займаються розхитуванням української державності. Він зазначив: наразі в Україні бракує політиків, які працювали б на зміцнення країни.

Себе Аваков із впевненістю назвав державником і додав: саме через таку позицію має багато негативу у свою сторону. Серед сучасних політиків, вважає Аваков, державників лишилося не так багато.

До теми Владу Медведчуку в Україні дав Порошенко, – Аваков

Я державник. Я про себе так думаю. Саме тому я маю стільки негативних анотацій,

– сказав Аваков.

У цьому контексті Аваков назвав егоїстами тих політиків, які розхитують державність. Йдеться про тих, які виступають на мітингах "з будь-якого приводу, головне, щоб людей було побільше". Аваков сказав: багато із них просто намагаються повернутися до державної діяльності.

Зверніть увагу. Мова про не державників, які можуть розхитувати ситуацію, зайшла під час розмови про протести на підтримку Сергія Стерненка. Аваков сказав, що не очікував такої напруги і що це може бути невдалою провокацію. Більше про те, як Аваков висловився щодо Стерненка, читайте за цим посиланням



Про негатив у свій бік

У цьому ж інтерв'ю Арсен Аваков прокоментував популярний вислів "Аваков – чорт". Відповів він досить емоційно: заявив, що, можливо, він янгол, який "терпить це все".

Він зізнався, що іноді на поліцейських "наїжджають" та несправедливо критикують. Тоді хтось "закипає" останніми словами.

За словами Авакова, тоді він збирає співробітників і переконує їх, що "хлопці, ми не цукор, ми не розтанемо". Глава МВС нагадує підлеглим, що вони знають, на яку роботу прийшли, і наразі потрібно просто виконувати свої завдання.