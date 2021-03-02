Я про себе так думаю, – Аваков назвав себе державником
Міністр МВС Арсен Аваков розкритикував політиків, які займаються розхитуванням української державності. Він зазначив: наразі в Україні бракує політиків, які працювали б на зміцнення країни.
Джерело:"VIP з Наталією Мосейчук" на 1+1
Себе Аваков із впевненістю назвав державником і додав: саме через таку позицію має багато негативу у свою сторону. Серед сучасних політиків, вважає Аваков, державників лишилося не так багато.
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Я державник. Я про себе так думаю. Саме тому я маю стільки негативних анотацій,
– сказав Аваков.
У цьому контексті Аваков назвав егоїстами тих політиків, які розхитують державність. Йдеться про тих, які виступають на мітингах "з будь-якого приводу, головне, щоб людей було побільше". Аваков сказав: багато із них просто намагаються повернутися до державної діяльності.
Про негатив у свій бік
У цьому ж інтерв'ю Арсен Аваков прокоментував популярний вислів "Аваков – чорт". Відповів він досить емоційно: заявив, що, можливо, він янгол, який "терпить це все".
Він зізнався, що іноді на поліцейських "наїжджають" та несправедливо критикують. Тоді хтось "закипає" останніми словами.
За словами Авакова, тоді він збирає співробітників і переконує їх, що "хлопці, ми не цукор, ми не розтанемо". Глава МВС нагадує підлеглим, що вони знають, на яку роботу прийшли, і наразі потрібно просто виконувати свої завдання.
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