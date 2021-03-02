Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Петра Порошенка були необхідні матеріали для накладення санкцій проти Віктора Медведчука. Він заявив, що слова п'ятого президента були неправдивими.

Аваков зазначив, що санкції щодо Медведчука планували розглянути ще у 2018 році на одному із засідань РНБО. Однак Порошенко тоді не наважився ввести обмеження.

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За словами міністра, ексочільник СБУ Василь Грицак показував Порошенку відповідні документи. Він заявив, що не знає, чому колишній президент цього не зробив.

Мені, чесно кажучи, було прикро чути кілька днів тому, коли попередній президент України сказав, що вітає нинішній склад СБУ і шкодує, що колишні працівники СБУ не могли йому надати таких матеріалів. Це неправда,

– заявив міністр.

Аваков зазначив, що Володимиру Зеленському вдалося прийняти рішення, яке "серйозно захищає" українців.

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Міністр внутрішніх справ також вважає, що Порошенко мав можливості для запровадження обмежень проти "п'ятої колони" в Україні.

"Петро Олексійович міг тоді консолідуватися з нашою командою і припинити ситуацію, щоб "п'ята колона" не заробляла десятки мільйонів доларів, на які потім фінансувала існування цієї колони в нас тут", – заявив Аваков.

Що цьому передувало