Міністерство внутрішніх справ просить Національну академію наук України передати їй лабораторний корпус Інституту фізіології в Києві, що на вулиці Богомольця, 4. Там Арсен Аваков хоче розмістити поліцію.

Відповідний лист Аваков написав президенту НАНУ Анатолію Завгородньому. Його копію оприлюднив у мережі Сергій Лещенко.

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Аваков хоче забрати у науковців будівлю

На вулиці Богомольця, крім МВС, розташований також Інститут фізіології імені Богомольця, і Аваков поклав своє око на їхній лабораторний 16-поверховий корпус,

– зазначив Лещенко.

Аваков просить Завгороднього "розглянути питання можливості передачі об'єкта нерухомого майна до сфери управління Національної поліції", бо "територіальні органи та підрозділи поліції гостро потребують додаткових будівель та споруд для розміщення особового складу на території Києва".

Фактично міністр просить Академію наук виселити Інститут фізіології звідти, аби розмістити там поліцію.



Аваков хоче відібрати в науковців будівлю для силовиків / Фото з телеграму Сергія Лещенка

Як відреагували в інституті

Як розповів LB.ua професор, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології НАН України Віктор Досенко, в цьому корпусі є щонайменше вісім відділів Інституту, там стоїть електронний мікроскоп, 2 поверхи будівлі займає віварій.

Там все, що потрібно для функціонування Інституту. Забрати цей корпус – це закриття провідного Інституту в галузі біології, фізіології,

– пояснив Досенко.

У корпусі проводять міжнародні конференції, там працювали багато майбутніх нобелівських лауреатів. Тому віддавати будівлю МВС не планують.