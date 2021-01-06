Арсен Аваков, очільник МВС, на нараді з силовиками Харківської області говорив про важливість цього регіону. А разом із тим назвав Харків "ментовським містом", де "націоналісти й бандюки правити не будуть".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 5 січня мав нараду з правоохоронними відомствами Харківської області. Регіон він назвав "ключовою областю для державності країни", де не можна допустити розхитування ситуації. Про все це розповіли у пресслужбі МВС.

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Що мав на увазі Аваков, коли говорив про "ментовське місто"

Як свідчить відео, оприлюднене міністерством у ютубі, Аваков серед іншого зробив неординарну заяву. А саме – назвав Харків "ментовським містом", де "націоналісти, бандюки та авторитети" правити не будуть.

Харків завжди був ментовським містом, як говорили. Це про те, що тут єдиний кулак влади завжди був сильнішим альтернативного кулака. Жодні націоналісти, бандюки чи бокові авторитети не будуть тут нічого вирішувати та правити,

– сказав глава МВС.

І додав: "Більше скажу, я буду цим займатися спеціально сам". Якщо хтось спричинятиме заворушення, то отримає від МВС, як пообіцяв Аваков, "демонстративну, неадекватну, несиметричну реакцію".

А перед цим міністр наголосив, що "Харківська область має стратегічне значення для забезпечення балансу в країні й недопущення розхитування суспільно-політичної ситуації".

Заява Авакова: уривок про "ментовське місто" та повний виступ

Арсен Аваков, нагадаємо, очолює МВС України з 2014 року. Він був міністром в урядах Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля.

Як відреагували націоналісти

Харківський телеграм-канал "ХС Харьков" опублікував повідомлення про те, що націоналісти начебто збирають мітинг у місті 6 січня – на знак протесту щодо слів Авакова.

Аналогічне повідомлення також є у телеграмі "Фрайкору".

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