Доказів для закриття каналів Медведчука вистачало ще за Порошенка, – Аваков

Ще у 2018 році було достатньо підстав, аби припинити мовлення каналів "112 Україна", NewsOne, Zik. У цьому запевнив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Джерело: "Право на владу" на 1+1

До міністра внутрішніх справ звернувся нардеп із депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко зі запитанням: мовляв, запровадження санкцій проти телеканалів стосується двох президентів – Порошенка та Зеленського.

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"Це рішення на часі, але воно було на часі вже у 2018, коли Верховна Рада ухвалювала відповідну постанову", – зауважив Батенко. Тож чи було того року достатньо доказів для запровадження санкцій?

"Як на мене, достатньо", – відповів Арсен Аваков.

Однак не пояснив, чому при достатній кількості доказів санкції не ввели.

Санкції проти каналів Медведчука: що слід знати

2 лютого Президент України Володимир Зеленський надав сили рішенню РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака.

Санкції стосуються й 8 пов'язаних компаній, яким належать NewsOne, "112 Україна" та ZIK. Термін дії обмежень – 5 років.



Санкції проти Козака та блокування ЗМІ: найважливіше / Інфографіка 24 каналу