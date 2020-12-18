Понад 3 сотні школярів, яких викрали зі школи-інтернату в Нігерії ісламістські бойовики, вже звільнені. Діти перебувають у нормальному стані, найближчим часом їх повернуть додому. Жоден із викрадених школярів не загинув.

Про це розповів представник губернатора штату Кацина, інформує BBC. Для північного заходу країни це перший подібний випадок.

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Відповідальність за викрадення взяло на себе ісламістське угруповання "Боко Харам". Воно відоме своєю діяльністю в Нігерії. Назва угруповання перекладається як "Західна освіта заборонена".

Водночас місцева влада заявляє, що за нападом стоять місцеві банди, пов’язані з цією організацією.

Подібні викрадення раніше відбувалися на північному сході Нігерії, де базуються бойовики "Боко Харам". Приміром, у 2014 році вони викрали близько 300 дівчат.

Що відомо про напад на школу у Нігерії: