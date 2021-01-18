Атака на антикорупційну реформу, – у "Голосі" розповіли про закон щодо порятунку Татарова
Інформація про терміновий законопроєкт щодо порятунку заступника керівника ОП Олега Татарова –відповідає дійсності. Якщо відповідний закон буде втілений в життя, то можна забути про співпрацю з міжнародними партнерами.
Водночас попередньо вдавалося протидіяти відповідним методам ламання антикорупційної інфраструктури. Про це в ефірі 24 каналу заявив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.
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"Законопроєкт готується на межі фактично двох департаментів – Татарова, який досі не відсторонений, і департаменту Смірнова, заступника з питань судової реформи, який теж фактично доцільний до підготовки законопроєкту", – сказав нардеп.
Юрчишин сказав: "Смірнов має достатньо тісні стосунки з Портновим, тому можна й далі говорити про те, що крило, яке раніше працювало на Януковича – готує чергову атаку на антикорупційну інфраструктуру після рішення КСУ".
Водночас нардеп від "Голосу" зауважив, що це не перша пропозиція розширити підслідність НАБУ і "завалити" його дрібними справами. "Коли починала працювати САП – її так само намагалися "завалити" справами щодо незначної корупції", – сказав Юрчишин.
Критичною є можливість Офісу Генпрокурора вручну змінювати підслідність,
– наголосив нардеп.
За його словами, це настільки актуально, бо нещодавно ВАКС рекомендував Офісу Генпрокурора повернути справу Татарова з СБУ до НАБУ за підслідністю. Насправді це така оперативна реакція на критичні моменти, які є у справі заступника голови ОП, додав він.
Співпраця з міжнародними партнерами
У випадку прийняття законопроєкту щодо Татарова – про незалежність НАБУ говорити не доведеться, вважає нардеп.
"НАБУ зараз має законодавчо забезпечену юрисдикцію, тобто той перелік конкретних справ і статей, які може розслідувати – це такий "антикорупційний спецназ". Якщо такої унікальної можливості не буде, то ми повернемось в часи, коли ці справи розслідувалися міліцією і прокуратурою",– додав Юрчишин.
Ми просто повернемося в часи до 2014 року, коли номінально боротьба з корупцією є, а реально боротьби – нема,
– сказав він.
Чи можуть прийняти закон
На думку нардепа, у Верховної Ради вистачить "інстинкту самозбереження" не приймати настільки негативну ініціативу.
"Якщо такий закон буде втілений в життя, можна забути про співпрацю з міжнародними партнерами навіть не зважаючи на те, що ЄС та США більш активно дивляться у бік України", – сказав Ярослав Юрчишин.
Він додав, що у зв'язку з протидією коронавірусу вивільнилися кошти, які б могли спрямовувати на підтримку реформ в Україні, головне, щоб Україна ці реформи хотіла проводити. Проте стагнація постійні атаки на антикорупційну реформу показують, що це не є пріоритетом чинної влади, сказав він.
Сподіваємось, що у наших партнерів вистачить розуму не асоціювати керівників держави, які намагаються захищати своїх подільників, пов'язаних з корупцією, з усім населенням,
– сказав нардеп.
Ймовірні наслідки закону
За інформацією Юрчишина, якщо в НАБУ заберуть справи топпосадовців – ймовірніше, у питанні передачі справ все буде залежати від бажання Офісу Генпрокурора.
За словами нардепа, це стовідсоткова політизація. "Буде ще більш посилена функція поліцейської держави і можливість політичного втручання в розслідування", – додав Ярослав Юрчишин.
Справа Татарова: головне
- У грудні 2020 року Олегу Татарову оголосили підозру у причетності до схеми із заволодіння квартирами Нацгвардії. Мовиться про збитки на 81 мільйон гривень, які принесли державі.
- НАБУ запросило для нього арешт. Напередодні обрання запобіжного заходу Офіс генпрокурора передав справу Татарова до СБУ.
- Зрештою НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора у втручанні в розслідування.
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