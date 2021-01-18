Інформація про терміновий законопроєкт щодо порятунку заступника керівника ОП Олега Татарова –відповідає дійсності. Якщо відповідний закон буде втілений в життя, то можна забути про співпрацю з міжнародними партнерами.

Водночас попередньо вдавалося протидіяти відповідним методам ламання антикорупційної інфраструктури. Про це в ефірі 24 каналу заявив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

До теми Заради порятунку Татарова ОП готує закон, який знищить антикорупційну реформу, – Шабунін

"Законопроєкт готується на межі фактично двох департаментів – Татарова, який досі не відсторонений, і департаменту Смірнова, заступника з питань судової реформи, який теж фактично доцільний до підготовки законопроєкту", – сказав нардеп.

Юрчишин сказав: "Смірнов має достатньо тісні стосунки з Портновим, тому можна й далі говорити про те, що крило, яке раніше працювало на Януковича – готує чергову атаку на антикорупційну інфраструктуру після рішення КСУ".

Зверніть увагу! Антикорупційний активіст Віталій Шабунін 18 січня заявив, що Офіс Президента готує законопроєкт для порятунку Олега Татарова, якого підозрюють у причетності до корупції. З підслідності НАБУ можуть забрати топпосадовців.

Водночас нардеп від "Голосу" зауважив, що це не перша пропозиція розширити підслідність НАБУ і "завалити" його дрібними справами. "Коли починала працювати САП – її так само намагалися "завалити" справами щодо незначної корупції", – сказав Юрчишин.

Критичною є можливість Офісу Генпрокурора вручну змінювати підслідність,

– наголосив нардеп.

За його словами, це настільки актуально, бо нещодавно ВАКС рекомендував Офісу Генпрокурора повернути справу Татарова з СБУ до НАБУ за підслідністю. Насправді це така оперативна реакція на критичні моменти, які є у справі заступника голови ОП, додав він.

Співпраця з міжнародними партнерами

У випадку прийняття законопроєкту щодо Татарова – про незалежність НАБУ говорити не доведеться, вважає нардеп.

"НАБУ зараз має законодавчо забезпечену юрисдикцію, тобто той перелік конкретних справ і статей, які може розслідувати – це такий "антикорупційний спецназ". Якщо такої унікальної можливості не буде, то ми повернемось в часи, коли ці справи розслідувалися міліцією і прокуратурою",– додав Юрчишин.

Ми просто повернемося в часи до 2014 року, коли номінально боротьба з корупцією є, а реально боротьби – нема,

– сказав він.

Чи можуть прийняти закон

На думку нардепа, у Верховної Ради вистачить "інстинкту самозбереження" не приймати настільки негативну ініціативу.

"Якщо такий закон буде втілений в життя, можна забути про співпрацю з міжнародними партнерами навіть не зважаючи на те, що ЄС та США більш активно дивляться у бік України", – сказав Ярослав Юрчишин.

Він додав, що у зв'язку з протидією коронавірусу вивільнилися кошти, які б могли спрямовувати на підтримку реформ в Україні, головне, щоб Україна ці реформи хотіла проводити. Проте стагнація постійні атаки на антикорупційну реформу показують, що це не є пріоритетом чинної влади, сказав він.

Сподіваємось, що у наших партнерів вистачить розуму не асоціювати керівників держави, які намагаються захищати своїх подільників, пов'язаних з корупцією, з усім населенням,

– сказав нардеп.

Ймовірні наслідки закону

За інформацією Юрчишина, якщо в НАБУ заберуть справи топпосадовців – ймовірніше, у питанні передачі справ все буде залежати від бажання Офісу Генпрокурора.

За словами нардепа, це стовідсоткова політизація. "Буде ще більш посилена функція поліцейської держави і можливість політичного втручання в розслідування", – додав Ярослав Юрчишин.

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