Не думав, що колись з цим зіштовхнусь, – Асєєв про посттравматичний синдром

Журналіст та письменник Станіслав Асєєв був у полоні російських найманців. Попри те, що від його визволення минув певний період, він досі бачить у кав'ярнях не лише плитку, а те, що його пов'язувало з тюрмою чи з концтабором.

Ексв'язень поділився в інтерв'ю, що цей стан досі не минув. Він взагалі не думав, що зіштовхнеться з таким станом.

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Асєєв: Я не думав, що зіштовхнусь з цим

За його словами, він читав багато книжок та дивився фільми щодо цього ще до полону, ще навіть до війни. Він знав, що посттравматичний синдром є.

Але щоб ось так, настільки потужно психологічно зіткнутися саме відразу після звільнення, я відразу навіть цього не розумів,

– зазначив Асєєв.

Він зауважив, що вже через 2 – 3 місяці, коли він опинився у Празі, то почав аналізувати період в полоні і перші місяці на свободі, та спостерігати за собою.

Ексв'язень аналізував себе

Письменник зрозумів, що треба аналізувати і викладати свої спостереження у книжці:

по-перше, це емоційно звільняє від тих почуттів;

по-друге, треба дуже чітко відстежувати за собою ці речі, щоб не дійти до самогубства, про яке він пише.

Посттравматичний синдром можуть отримати ветерани війни і цивільні мешканці із зони бойових дій, жертви сексуального та фізичного насильства, полонені та жертви катування і торгівлі людьми, жертви сексуального рабства, постраждалі від домашнього насильства, свідки терактів, стихійних лих і жінки, які пережили травматичні пологи.

Журналіст відзначив, що наразі йому стало набагато легше, ніж під час перших місяців після звільнення. Водночас в нього залишилось дуже багато психологічних проблем: вони мають і фізичну форму.

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"Я не можу нормально спати час від часу, знову ж таки (сплю – 24 канал) хвилями. Минув тільки рік і цього замало насправді", – додав Асєєв.