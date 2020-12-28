На Дніпропетровщині артилеристи Збройних сил України зі складу 93-ї окремої механізованої бригади провели масштабні навчання. Вони стріляли із самохідних установок "Акація" та "Гвоздика".

Метою військових було виконати вогневі завдання прямим наведенням на короткі дистанції – 600 та 900 метрів. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

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У відомстві заявили, що підготовку стрільби та управління вогнем проводили для того, щоб підтримувати артилерійські підрозділи у стані постійної готовності. Ще одна причина – ефективне виконання вогневих завдань.



Вогневі завдання / Фото Міноборони



Стрільби із самохідних установок / Фото Міноборони

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Вогневі навчання артилерії / Фото Міноборони



Навчання в наближених до бойових умовах / Фото Міноборони

У пресслужбі повідомили, що навчання відбувалися на полігоні поблизу смт Черкаське, що на Дніпропетровщині.

Зверніть увагу! Нещодавно українські прикордонники провели навчання на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Під час них бійці показали злагодженість підрозділів та здатність виконувати завдання за стандартами НАТО. Детальніше про це – читайте тут.