Артилеристи ЗСУ провели масштабні навчання стрільби: вражаючі фото
На Дніпропетровщині артилеристи Збройних сил України зі складу 93-ї окремої механізованої бригади провели масштабні навчання. Вони стріляли із самохідних установок "Акація" та "Гвоздика".
Метою військових було виконати вогневі завдання прямим наведенням на короткі дистанції – 600 та 900 метрів. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.
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У відомстві заявили, що підготовку стрільби та управління вогнем проводили для того, щоб підтримувати артилерійські підрозділи у стані постійної готовності. Ще одна причина – ефективне виконання вогневих завдань.
Вогневі завдання / Фото Міноборони
Стрільби із самохідних установок / Фото Міноборони
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Вогневі навчання артилерії / Фото Міноборони
Навчання в наближених до бойових умовах / Фото Міноборони
У пресслужбі повідомили, що навчання відбувалися на полігоні поблизу смт Черкаське, що на Дніпропетровщині.
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