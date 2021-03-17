Сценарист молодець, – новий заступник міністра інфраструктури висміював Зеленського в соцмережах
Новопризначений заступник міністра інфраструктури Артемій Єршов у соцмережах критикував президента Володимира Зеленського. Він також висміював дії чинної влади.
Джерело:"Обозреватель"
Артемія Єршова призначили на посаду заступника Владислав Криклія 17 березня. Рішення ухвалили міністри під час засідання Кабміну.
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Новопризначений заступник міністра інфраструктури досить в'їдливо прокоментував новину про те, що Володимир Зеленський запросив очільника Білого Дому Джо Байдена в Україну.
"З сином, я сподіваюсь?", – написав Єршов.
Єршов висміював рішення Зеленського / Скриншот з фейсбук-сторінки Артемія Єршова
Також посадовець різко висловився щодо конституційної кризи, яка виникла внаслідок скандальних рішень Конституційного суду України.
Події останніх днів навколо КС асоціюються у мене з сумним шоу несмішних клоунів...А сценарист молодець!,
– заявив він.
Дописи нового заступника Криклія / Фото з фейсбук-сторінки Артемія Єршова
Що відомо про Артемія Єршова
- Артемій Єршов закінчив Київський державний економічний університет за спеціальністю "міжнародні валютно-кредитні фінансові відносини".
- З 1994 по 1998 рік був першим заступником голови правління, директором департаменту кредитних ресурсів АКБ "Аскольд"
- Також він очолював посаду керівника управління іноземних інвестицій і кредитів у Міністерстві економіки з 1998 по 1999 рік.
- Новопризначений заступник міністра інфраструктури посідав керівні посади у різних банках. Зокрема, був незалежним директором наглядової ради "Альфа-Банку". А також першим заступником голови правління відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".
- Артемій Єршво був радником Андрія Пивоварського – міністра інфраструктури в уряді Яценюка.
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