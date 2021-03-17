Новопризначений заступник міністра інфраструктури Артемій Єршов у соцмережах критикував президента Володимира Зеленського. Він також висміював дії чинної влади.

Артемія Єршова призначили на посаду заступника Владислав Криклія 17 березня. Рішення ухвалили міністри під час засідання Кабміну.

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Новопризначений заступник міністра інфраструктури досить в'їдливо прокоментував новину про те, що Володимир Зеленський запросив очільника Білого Дому Джо Байдена в Україну.

"З сином, я сподіваюсь?", – написав Єршов.



Єршов висміював рішення Зеленського / Скриншот з фейсбук-сторінки Артемія Єршова

Також посадовець різко висловився щодо конституційної кризи, яка виникла внаслідок скандальних рішень Конституційного суду України.

Події останніх днів навколо КС асоціюються у мене з сумним шоу несмішних клоунів...А сценарист молодець!,

– заявив він.



Дописи нового заступника Криклія / Фото з фейсбук-сторінки Артемія Єршова

Що відомо про Артемія Єршова