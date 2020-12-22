Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що ініціюватиме арешт заступника голови ОПУ Олега Татарова. Останній переконаний, що його не арештують, а голові Антикорупційного бюро передав, що він загрався.

На заяву Артема Ситника щодо майбутньої ініціації арешту Олег Татаров відреагував у власному телеграмі.

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Хочу повідомити визнаному винним у корупції чиновнику, який загрався, що його піар-акція закінчиться так само, як вся його попередня діяльність – нічим,

– заявив заступник голови Офісу Президента.

Він переконаний, що не може бути жодного арешту. Мовляв, кримінальне провадження – "повністю сфальсифіковане й не має жодного факту чи доказу".

"Ще раз нагадую, що ця справа – особиста помста чиновника, який не має ні морального, ні юридичного права очолювати НАБУ й давно повинен бути звільнений через доведені факти корупції", – резюмував Олег Татаров.

Крім того, він запросив журналістів відвідати в четвер, 24 грудня, о 12:30 судове засідання Вищого антикорупційного суду, де йому обиратимуть запобіжний захід. Заступник Єрмака обіцяє озвучити свою позицію.

Вона проста – максимальна відкритість, прозорість та інформування суспільства про все, що відбувається в моєму зіткненні зі скандальним директором НАБУ,

– заявив Олег Татаров.

Він запевняє, що справа про надання ним співробітнику експертної установи знижки на паркінг є повністю сфальсифікованою та не має жодного доказу.

Що казав Артем Ситник: