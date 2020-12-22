Татаров переконаний, що його не заарештують, а Ситник – "загрався"
Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що ініціюватиме арешт заступника голови ОПУ Олега Татарова. Останній переконаний, що його не арештують, а голові Антикорупційного бюро передав, що він загрався.
На заяву Артема Ситника щодо майбутньої ініціації арешту Олег Татаров відреагував у власному телеграмі.
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Хочу повідомити визнаному винним у корупції чиновнику, який загрався, що його піар-акція закінчиться так само, як вся його попередня діяльність – нічим,
– заявив заступник голови Офісу Президента.
Він переконаний, що не може бути жодного арешту. Мовляв, кримінальне провадження – "повністю сфальсифіковане й не має жодного факту чи доказу".
"Ще раз нагадую, що ця справа – особиста помста чиновника, який не має ні морального, ні юридичного права очолювати НАБУ й давно повинен бути звільнений через доведені факти корупції", – резюмував Олег Татаров.
Крім того, він запросив журналістів відвідати в четвер, 24 грудня, о 12:30 судове засідання Вищого антикорупційного суду, де йому обиратимуть запобіжний захід. Заступник Єрмака обіцяє озвучити свою позицію.
Вона проста – максимальна відкритість, прозорість та інформування суспільства про все, що відбувається в моєму зіткненні зі скандальним директором НАБУ,
– заявив Олег Татаров.
Він запевняє, що справа про надання ним співробітнику експертної установи знижки на паркінг є повністю сфальсифікованою та не має жодного доказу.
Що казав Артем Ситник:
- Очільник Національного антикорупційного бюро ініціював один з найсуворіших запобіжних заходів для Олега Татарова – тримання під вартою з можливістю внесення застави.
- За словами Артема Ситника, детективи ДБР клопотатимуть саме про такий запобіжний захід, але що просити в суду – вирішуватиме прокурор.
- До слова, заступника голови ОПУ підозрюють у причетності до рокзрадання майна Нацгвардії – ще до призначення на цю посаду. Свдчення проти нього буцімто дав екснардеп Максим Микитась, який проходить підозрюваним у цій справі.
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