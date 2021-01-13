АРМА шукає управителів для мисливської резиденції Януковича: фото
Агентство з розшуку та менеджменту активів шукає управителя для готельно-ресторанного комплексу у Сухолуччі Київської області. Раніше він належав президенту-втікачу Віктору Януковичу.
Що відомо про резиденцію Януковича
Управителів шукають для комплексу розміром 745,6 метра квадратних з пристанню та альтанкою. Про це повідомили на сайті Агентства.
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На території комплексу також є капличка, кілька будинків для відпочинку, контрольно-пропускний пункт, вольєр для утримання мисливських собак, артезіанська свердловина, кілька сараїв та колодязь.
У будинках і на території є меблі та побутова техніка.
До речі, АРМА вказує, що комплекс їй передав Вищий Антикорупційний суд 30 липня 2020 року.
В Агентстві зауважили, що управителем може стати юридична або фізична особа-підприємець, метою діяльності яких є отримання прибутку.
Резиденція Януковича у Сухолуччі / Фото DW
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