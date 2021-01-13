Агентство з розшуку та менеджменту активів шукає управителя для готельно-ресторанного комплексу у Сухолуччі Київської області. Раніше він належав президенту-втікачу Віктору Януковичу.

Що відомо про резиденцію Януковича

Управителів шукають для комплексу розміром 745,6 метра квадратних з пристанню та альтанкою. Про це повідомили на сайті Агентства.

Читайте також Як Янукович тікав із України в 2014 році та які події це супроводжували: версія Азарова

На території комплексу також є капличка, кілька будинків для відпочинку, контрольно-пропускний пункт, вольєр для утримання мисливських собак, артезіанська свердловина, кілька сараїв та колодязь.

У будинках і на території є меблі та побутова техніка.

До речі, АРМА вказує, що комплекс їй передав Вищий Антикорупційний суд 30 липня 2020 року.

В Агентстві зауважили, що управителем може стати юридична або фізична особа-підприємець, метою діяльності яких є отримання прибутку.

Зверніть увагу! У січні 2015 року Вищий господарський суд України залишив у силі рішення про повернення державі 2,6 гектара лісу в Сухолуччі, які раніше через ТОВ "Дім Лісника" захопив Янукович.

Резиденція Януковича у Сухолуччі / Фото DW