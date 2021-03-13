Могло бути й більше, – в АРМА назвали, скільки грошей заробили для України за 2020 рік

Агентство з розшуку та менеджменту активів за 2020 рік заробило понад 15 мільйонів гривень для держави. Це в 1,5 рази перевищує показник за 2019.

Про це в програмі "Перехресний допит" повідомив заступник голови АРМА Володимир Павленко. І додав, що в 2019 році Агентству від управління активами вдалося заробити 11 мільйонів гривень.

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Попри це, він зауважив, що за 2020 рік АРМА заробило небагато грошей.

Могло би бути значно більше, але для цього треба дещо змінити в законодавстві,

– підкреслив посадовець.

За його словами, Агентство часто звинувачують в тому, що вони витрачають на роботу більше грошей, ніж заробляють.

"Це правда. Давайте тоді запитаємо, скільки заробляє для країни Служба безпеки України чи Окружний адміністративний суд Києва", – наголосив він.

АРМА покликана не заробляти гроші, – Павленко

Володимир Павленко підкреслив, що АРМА не покликано заробляти гроші. Завдання Агентства – розшук активів, але ця функція не приносить прибутків.

Друга функція – управління активами. Ніде в законі не прописано, що метою управління є заробляння грошей. Її завданням є першочергово збереження активів. Всі ми розуміємо, управління має бути прибутковим, але ці норми прибутковості ніде не прописані,

– пояснив заступник голови АРМА.

Також він розповів, що Агентство з розшуку та менеджменту активів іноді порівнюють з Фондом державного майна. Мовляв, в останнього є майно, яким він управляє, і це генерує дохід в бюджет.

"Нібито АРМА теж управляє майном, тому повинна приносити схожий дохід. Однак Фонд управляє своїм майном, а ми – не своїм. Воно належить іншим особам, є арештоване", – прокоментував Володимир Павленко.

Крім цього, Агентство не заробляє стільки, скільки на арештованих активах міг би заробляти власник, якби оперував ними самостійно.

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів було створено у 2016 році. АРМА підзвітне Верховній Раді, підконтрольне та відповідальне перед Кабінетом Міністрів.

Дивіться повне відео інтерв'ю з Володимиром Павленком на 24 каналі: