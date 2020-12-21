У середньовічному монастирі міста Мілевсько у Чехії зафіксували шокуючу знадіхка. Археологи виявили частину цвяха з хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа.

Вчені побачили таємну нішу

Групою вчених керував Іржі Шінделарж. Вони збирали дані для створення цифрової 3D-моделі церкви Святого Джайлза, повідомило видання iDNES.cz.

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Науковці знайшли нішу, яка вела у таємний коридор, довжина якого 6 метрів. Вони розпочали вивчати приміщення.

Коли територію ретельно вивчили, то побачили недоступну невелику порожнину.

Що було у знахідці

Вчені витягнули з порожнини залишки старого ящика. Він був прикрашений золотом і сріблом. На кришці скриньки була масивна золота пластина з хрестом і буквами "IR".



Скринька з історичною знахідкою / Фото technet.cz

Дослідники пояснили, що ці букви – абревіатура від латинського Jesus Rex, тобто Ісус Цар. Коли ящик відкрили, то побачили шматок залізного цвяха. Його довжина – 6 дюймів. На ньому вигнутий золотий хрест.



Цвях з розп'яття Ісуса Христа / Фото technet.cz



Знахідку побачили у Чехії / Фото technet.cz

Що кажуть про знахідку археологи

Найімовірніше, цвях сховали люди, які були впевнені, що він був частиною однієї з реліквій, пов'язаних зі стражданнями Ісуса Христа.

За словами археологів, цвях – надзвичайно важливе відкриття у науці та християнській релігії.

Знахідкою відразу ж зацікавилися ієрархи католицької церкви. Її культурну та історичну вартість неможливо переоцінити,

– сказав Шінделарж.



Знахідкою зацікавились католицькі священники / Фото technet.cz

Учені продовжать досліджувати монастир. Припустили, монастир можуть оголосити культурним надбанням Чехії.