Археологи знайшли цвях, яким розп'яли Ісуса Христа: фото шокуючої знахідки
У середньовічному монастирі міста Мілевсько у Чехії зафіксували шокуючу знадіхка. Археологи виявили частину цвяха з хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа.
Вчені побачили таємну нішу
Групою вчених керував Іржі Шінделарж. Вони збирали дані для створення цифрової 3D-моделі церкви Святого Джайлза, повідомило видання iDNES.cz.
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Науковці знайшли нішу, яка вела у таємний коридор, довжина якого 6 метрів. Вони розпочали вивчати приміщення.
Коли територію ретельно вивчили, то побачили недоступну невелику порожнину.
Що було у знахідці
Вчені витягнули з порожнини залишки старого ящика. Він був прикрашений золотом і сріблом. На кришці скриньки була масивна золота пластина з хрестом і буквами "IR".
Скринька з історичною знахідкою / Фото technet.cz
Дослідники пояснили, що ці букви – абревіатура від латинського Jesus Rex, тобто Ісус Цар. Коли ящик відкрили, то побачили шматок залізного цвяха. Його довжина – 6 дюймів. На ньому вигнутий золотий хрест.
Цвях з розп'яття Ісуса Христа / Фото technet.cz
Знахідку побачили у Чехії / Фото technet.cz
Що кажуть про знахідку археологи
Найімовірніше, цвях сховали люди, які були впевнені, що він був частиною однієї з реліквій, пов'язаних зі стражданнями Ісуса Христа.
За словами археологів, цвях – надзвичайно важливе відкриття у науці та християнській релігії.
Знахідкою відразу ж зацікавилися ієрархи католицької церкви. Її культурну та історичну вартість неможливо переоцінити,
– сказав Шінделарж.
Знахідкою зацікавились католицькі священники / Фото technet.cz
Учені продовжать досліджувати монастир. Припустили, монастир можуть оголосити культурним надбанням Чехії.
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