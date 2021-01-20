Україна і Росія можуть помиритися за день, якщо Путін захоче, – Арестович
Росія може підігрівати війну на Донбасі нескінченно, і наразі жодних потуг до компромісу не демонструє. Остаточне припинення конфлікту можливе тільки за бажання Путіна, Україна ж має зосередитися на тактичних цілях. Такі міркування висловив речник ТКГ Олексій Арестович.
Речник ТКГ розповів про ситуацію навколо Донбасу
Мирне врегулювання на Донбасі можливе. Про це говорив в ефірі одного з українських телеканалів 19 січня речник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович, пише 24 канал.
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Я чітко розумію, що примиритися ми можемо за один день, якщо це вирішить єдина особа у світі – президент Російської Федерації Володимир Путін,
– переконаний Арестович.
На його думку, розв'язання конфлікту має ключ, і він знаходиться в руках саме у Путіна. То чого можна від нього чекати?
- З одного боку, "Росія здатна безкінечно підтримувати війну на Донбасі, це для неї небагато коштує".
- З іншого – "Путін не молодшає, і санкції тиснуть, і Європа".
"Зараз, я сподіваюся, з'явиться тиск нової адміністрації Сполучених Штатів, що може стати кроком до позитивних зрушень", – наголосив речник ТКГ.
Над чим працює українська делегація в ТКГ
Українці в ТКГ по Донбасу працюють на 2 напрямках, як зазначив Арестович: стратегічному й тактичному.
- Стратегічна мета – це припинення війни.
- Тактичні ж цілі – це збереження режиму припинення вогню, обмін утримуваними особами, відкриття КПВВ (пунктів в'їзду-виїзду).
По першому напрямку рухатися дуже складно. По другому, за словами речника ТКГ, Україна "дуже повільно, але просувається".
Я не бачу бажання Росії йти на компроміс. Єдиною позитивною рисою є те, що вони не виходять із нормандського формату,
– підсумував Арестович.
Відповідно, Україна має зараз "займатися тактикою і шукати можливості для розв'язання стратегічних питань, тобто – спільного примирення".
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