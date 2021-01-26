Поки ох**вша громадськість не зрозуміє, – Арестович захистив ОПЗЖ і Бойка

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович захистив партію "Опозиційна платформа – За життя" та її лідера Юрія Бойка. Таким чином політик відповів на коментар у фейсбуці.

Джерело: фейсбук-сторінка Олексія Арестовича

Арестович закликав людей перестати видавати "свій шматок громадськості" за всю українську громадськість.

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Що сказав Арестович

Арестович стверджує, що Бойко – другий у президентському рейтингу, а ОПЗЖ представляє близько 20% виборців.

І поки злегка ох**вша "громадськість" не зрозуміє, що ОПЗЖ – теж Україна, нічого не буде, крім топтання у багнюці,

– написав Арестович.

Речник вважає, що серед партійців ОПЗЖ є багато проукраїнських людей. Однак, за словами Арестовича, громадськості не подобається "їхній варіант України".

"А на якій підставі один (варіант – 24 канал) їм здається кращий за інший? Ось тому я і говорю про боротьбу і необхідності об'єднання всього найкращого з різних проєктів", – підсумував Арестович.



Скриншот із фейсбуку Арестовича

Зверніть увагу! Напередодні оприлюднили свіжий рейтинг партій, відповідно до якого ОПЗЖ готові підтримати близько 20% виборців серед тих, хто визначився.

Натомість згідно з останнім президентським рейтингом, Бойко займає 4 позицію – 11% виборців.