Поки ох**вша громадськість не зрозуміє, – Арестович захистив ОПЗЖ і Бойка
Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович захистив партію "Опозиційна платформа – За життя" та її лідера Юрія Бойка. Таким чином політик відповів на коментар у фейсбуці.
Джерело: фейсбук-сторінка Олексія Арестовича
Арестович закликав людей перестати видавати "свій шматок громадськості" за всю українську громадськість.
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Що сказав Арестович
Арестович стверджує, що Бойко – другий у президентському рейтингу, а ОПЗЖ представляє близько 20% виборців.
І поки злегка ох**вша "громадськість" не зрозуміє, що ОПЗЖ – теж Україна, нічого не буде, крім топтання у багнюці,
– написав Арестович.
Речник вважає, що серед партійців ОПЗЖ є багато проукраїнських людей. Однак, за словами Арестовича, громадськості не подобається "їхній варіант України".
"А на якій підставі один (варіант – 24 канал) їм здається кращий за інший? Ось тому я і говорю про боротьбу і необхідності об'єднання всього найкращого з різних проєктів", – підсумував Арестович.
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