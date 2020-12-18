Інформація про причини смерті українського бійця на Донбасі була пропагандою Росії. Українська делегація у Тристоронній контактній групі визнала, що допустила помилку. До слова, окупанти стверджували, що військовий загинув через алкогольну чи наркотичну інтоксикацію.

Інформація виникла через технічну помилку. Про це заявив речник української делегації Олексій Арестович, повідомили на сторінці ТКГ у фейсбуці. До теми Померлого українського бійця, якого повернули бойовики, задушили: документ експертизи – ЗМІ Арестович вибачився за дезінформацію суспільства. Відповідальність несу я особисто. Переплутав версію представників російської сторони, яку обговорювали у внутрішньому листуванні, та повідомлення для ЗМІ і фактично оприлюднив версію окупантів,

– зізнався речник. Що цьому передувало Український військовий загинув 14 грудня на непідконтрольній території України. Його тіло бойовики передали 17 грудня.

Спочатку ТКГ оприлюднила інформацію, що захисник помер внаслідок інтоксикації через алкоголь чи наркотики. Однак згодом цю тезу прибрали, зазначивши, що причини загибелі ще з'ясовують.

Натомість у ЗМІ розповсюдили документ судово-медичної експертизи. У ньому мовилось про те, що бійця задушили. Крім того, на тілі чоловіка були численні побої.

Експертиза / Фото "Цензор.НЕТ"