Олексій Арестович відреагував на намір проросійських бойовиків на Донбасі віддати полонених скандальному нардепу Віктору Медведчуку. Спікер української делегації в ТКГ наголосив, що поверненням українців можуть займатися лише відповідні державні органи.

Арестович про заяву бойовиків

Відносини з країною-агресором Росією відбуваються відповідно до міжнародного права та українського законодавства. Про це Арестович написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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Керівництво Делегації розглядає це повідомлення, як спробу тиску РФ на українську сторону переговорів, а цю спробу – як елемент масштабної кампанії щодо тиску на керівництво і народ України,

– пояснив Арестович.

Він додав, що така інформаційна кампанія включає також маніпулювання темою російської вакцини проти коронавірусу: "Яке реалізується через того ж самого народного депутата Віктора Медведчука".

"Ні родинні зв'язки, ні статус народного депутата, не є підставою для маніпулювання статусом "громадянина України", а тим більше – примусовим переміщенням наших куди-небудь, у фактичній взаємодії з владою країни-окупанта", – підкреслив спікер української делегації у Тристоронній контактній групі.

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Він зауважив, що до врегулювання конфлікту може призвести лише робота в Нормандському форматі.

Будь-які спроби тиску на нас – марні, а у випадку з людьми, постраждалими від окупантів – ще й аморальні,

– наголосив Арестович.

За його словами, правоохоронці дадуть оцінку таким спробам окупантів.

Що відомо про обмін полоненими