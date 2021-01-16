Спроба тиску Росії на Україну, – Арестович про намір бойовиків передати полонених Медведчуку
Олексій Арестович відреагував на намір проросійських бойовиків на Донбасі віддати полонених скандальному нардепу Віктору Медведчуку. Спікер української делегації в ТКГ наголосив, що поверненням українців можуть займатися лише відповідні державні органи.
Арестович про заяву бойовиків
Відносини з країною-агресором Росією відбуваються відповідно до міжнародного права та українського законодавства. Про це Арестович написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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Керівництво Делегації розглядає це повідомлення, як спробу тиску РФ на українську сторону переговорів, а цю спробу – як елемент масштабної кампанії щодо тиску на керівництво і народ України,
– пояснив Арестович.
Він додав, що така інформаційна кампанія включає також маніпулювання темою російської вакцини проти коронавірусу: "Яке реалізується через того ж самого народного депутата Віктора Медведчука".
"Ні родинні зв'язки, ні статус народного депутата, не є підставою для маніпулювання статусом "громадянина України", а тим більше – примусовим переміщенням наших куди-небудь, у фактичній взаємодії з владою країни-окупанта", – підкреслив спікер української делегації у Тристоронній контактній групі.
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Він зауважив, що до врегулювання конфлікту може призвести лише робота в Нормандському форматі.
Будь-які спроби тиску на нас – марні, а у випадку з людьми, постраждалими від окупантів – ще й аморальні,
– наголосив Арестович.
За його словами, правоохоронці дадуть оцінку таким спробам окупантів.
Що відомо про обмін полоненими
- З липня 2020 року окупанти блокували питання обміну полоненими вигадуючи різні відмовки.
- Останній обмін відбувся ще у квітні 2020 року. Тоді Україна отримала 20 людей, а віддала 14.
- Нещодавно бойовики погодилися в односторонньому порядку передати полонених. За даними ЗМІ, мовиться про жінок, важкохворих та літніх людей.
- За словами представника української делегації у ТКГ Сергія Гармаша, до такого рішення окупантів спонукав брак грошей на утримання полонених.
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