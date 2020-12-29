Вже ексзаступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович у 2018 році завів снайперів на мінне поле на Донбасі. Арестович у відповідь розповів свою версію подій.

Відповідь на закиди Кривоноса спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович озвучив в коментарі Liga.net.

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Що каже Арестович

За його словами, маршрут ніхто не міняв, а сам він не був старшим у групі. Водночас Арестович поцікавився, чи Кривонос "працює" проти президента Володимира Зеленського.

А також заявив, що інцидент стався 10 листопада, а не 8, поранених було двоє, а не троє, і це було не мінне поле. Крім того, за словами Арестовича, вибухала міна "відьма", яка "майже не залишає непошкоджених".

Він також наголосив, що й сам міг загинути там.

За словами спікера української делегації, у нього є питання до Кривоноса про його роль в "спробі держперевороту 2017 року", зняття його кандидатури на виборах президента 2019 року на користь Петра Порошенка і розкриття ним службової приналежності загиблих снайперів.

Деталі заяви Кривоноса

В інтерв'ю "Новое время" він запитав, чому Арестович не розкаже, як 8 листопада 2018 року він завів на мінне поле групу снайперів з Десни. Та додав, що тоді 2 людей загинули, ще 3 отримали важкі поранення.

Довідка. Блогер Олексій Арестович 28 жовтня 2020 року став радником з інформаційної політики українській делегації тристоронньої контактної групи у Мінську з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

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