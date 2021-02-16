В ефірі "Свободи слова" 15 лютого між речником української делегації ТКГ Олексієм Арестовичем і депутаткою Іриною Геращенко сталася перепалка. Під час неї Арестович вдався до сексистського висловлювання, порівнявши партію "ЄС" із жіночим гуртожитком.

Опісля хвилі обговорень цієї теми в інтернеті Арестович вирішив в'їдливо вибачитися. Однак не перед Іриною Геращенко чи партією, а перед гуртожитками.

Раніше Арестович відзначився принизливою заявою про військових і сексистською – про жінок

Приношу свої щирі вибачення жіночим гуртожитках за порівняння їх з "ЄС".

– написав Арестович у відповідь на хвилю хейту у соцмережах.

Під цим постом вже назбиралася понад тисяча коментарів. Є ті, хто і підтримує Арестовича у його висловленнях на "Свободі слова", і ті, хто критикує за печерний сексизм.



Серед коментарів і порівняння з висловами Дубінського / Скриншот

Нагадаємо. 1 грудня 2020 року Олексія Арестовича призначили радником глави ОПУ з питань комунікації у сфері нацбезпеки і оборони. 28 жовтня 2020 року він став радником української делегації у ТКГ.

Що сказав Арестович на "Свободі слова"

Гучне висловлення стосувалося "Європейської Солідарності", яка буцімто на кожному кутку обговорює президента і критикує.

Арестович заявив, що наративи "ЄС", коли вони у чомусь звинувачують Зеленського – на шкоду Україні і на руку Росії.

Ви зовнішність президента обговорюєте… не так бронежилет сидить, не так каска. Ви ж до рівня жіночого гуртожитку опустилися ПТУшного в тому, що ви робите,

– заявив спікер української делегації ТКГ.

Після цього висловлення нардепка Ірина Геращенко взяла слово і звернула увагу на неприпустимість таких висловлень. Відтак покинула студію, а ведучий Вадим Карп'як достроково завершив ефір.

Інше висловлення, за яке Арестович напросився на шквал критики, і з чого почалася перепалка, стосується військових. Коли зайшла мова про зарплати військових і штрафи за відкриття вогню у відповідь на провокації Арестович зазначив, що військові "плачуться".

Так, як уміють плакати військові… Я легенди можу годинами розповідати, як військові люблять пожалітися тим, хто приїжджає на фронт – волонтерам, народним депутатам і так далі,

– заявив Арестович.

У соцмережах уже почали створювати меми на тему "гуртожитків" Арестовича. Зокрема, користувачі соцмереж нагадали, як сам Арестович колись у соцмережах критикував Зеленського.



Арестович і "гуртожиток"



Добре, що фейсбук пам'ятає