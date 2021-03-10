Арестович розповів, коли представлять новий мирний план щодо Донбасу

Джерело:фейсбук Олексія Арестовича
Новий план щодо Донбасу, який Україна розробляла спільно з Німеччиною та Францією, мають представити сторонам до кінця березня. Наразі його деталі не розголошують.
На думку речника української делегації у ТКГ, Кремль обмежений у засобах тиску, бо на нього тиснуть ЄС, США і Україна.
Актуально План миру на Донбасі лежить на столі та чекає на схвалення Росією, – Єрмак
За словами Арестовича, у Росії є 3 шляхи:
Речник наголосив, що плани є і у нас, включаючи перехід конфлікту в активну фазу.
Загальна наша стратегія: примус Кремля до переговорів у взаємодії з нашими міжнародними партнерами та готовність до можливої активізації на фронті. Поки ми розцінюємо ситуацію за спрощеним варіантом 3: нагнітання, інформаційний тиск, але збереження форматів і участь в переговорах,
– заявив посадовець.
Арестович додав, що будь-яку підготовку до реальної активізації на передовій розвідка побачить заздалегідь.
"Ключовий момент – прийняття або неприйняття Кремлем пропозицій Франції і Німеччини по кластерам мирного врегулювання, презентація яких повинна пройти в найближчі 2 – 3 тижні", – зазначив політик.
За його словами, саме тоді стане ясно: зважився Кремль на принципове протистояння з ЄС і США або зберігає колишні формати врегулювання конфлікту.
Арестович підсумував, що ідеальним варіантом для Росії було б провокувати Україну. Власне, такі провокації є.