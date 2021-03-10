Новий план щодо Донбасу, який Україна розробляла спільно з Німеччиною та Францією, мають представити сторонам до кінця березня. Наразі його деталі не розголошують.

На думку речника української делегації у ТКГ, Кремль обмежений у засобах тиску, бо на нього тиснуть ЄС, США і Україна.

Актуально План миру на Донбасі лежить на столі та чекає на схвалення Росією, – Єрмак

Варіанти для Росії

За словами Арестовича, у Росії є 3 шляхи:

Кремль приймає план Франції і Німеччини щодо реалізації кластерів мирного процесу. Нова ініціатива, запропонована в рамках нормандського формату, подробиці якої поки не розголошують, має бути офіційно запропонована сторонам до кінця березня. Не приймає і переходить до провокування активної фази конфлікту. Кремль зберігає войовничу риторику, лякає настанням, але залишається в межах нормандського і мінського форматів, тривають переговори.

Плани України

Речник наголосив, що плани є і у нас, включаючи перехід конфлікту в активну фазу.

Загальна наша стратегія: примус Кремля до переговорів у взаємодії з нашими міжнародними партнерами та готовність до можливої ​​активізації на фронті. Поки ми розцінюємо ситуацію за спрощеним варіантом 3: нагнітання, інформаційний тиск, але збереження форматів і участь в переговорах,

– заявив посадовець.

Арестович додав, що будь-яку підготовку до реальної активізації на передовій розвідка побачить заздалегідь.

"Ключовий момент – прийняття або неприйняття Кремлем пропозицій Франції і Німеччини по кластерам мирного врегулювання, презентація яких повинна пройти в найближчі 2 – 3 тижні", – зазначив політик.

За його словами, саме тоді стане ясно: зважився Кремль на принципове протистояння з ЄС і США або зберігає колишні формати врегулювання конфлікту.

Арестович підсумував, що ідеальним варіантом для Росії було б провокувати Україну. Власне, такі провокації є.

Що відомо про новий мирний план щодо Донбасу