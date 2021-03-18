Росія не знає, що протиставити принциповій позиції, – Арестович про засідання ТКГ

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи 17 березня розпочалось з протесту через участь терористки з окупованого Донбасу. Росіяни відреагували на це доволі розгублено.

Українська делегація запропонувала повернутися до споконвічного тристороннього формату. Про це заявив речник української сторони у ТКГ Олексій Арестович.

Важливо Українська делегація в ТКГ покинула засідання через участь терористки у перемовинах

Як відреагувала Росія

За словами Арестовича, наша делегація вийшла з кадру відеозасідання через участь Маїй Пирогової, яка заочно засуджена за тероризм.

Господа росіяни еее ... схоже, трохи розгубилося. Після бурхливих консультацій вони сказали, що одна людина, звичайно, не може бути перешкодою для переговорів і, в принципі, вони готові і без неї. І головне – росіяни не знають, що протиставити принциповій позиції,

– зауважив Арестович.

Нові пропозиції України

Після перерви ТКГ продовжила консультації з гуманітарних і економічних питань. Заступник глави української делегації Олексій Резніков запропонував напередодні Великодніх свят почати процес "гуманітарного" розмінування та розблокування КПВВ "Щастя" і "Золотий".

"Щоб люди, які підуть на "гробки" (а на лінії розмежування є 83 кладовища), не попідривались там на мінах. А крім того, могли до Великодня отримати пенсії та соціальні виплати", – додав речник.

Надалі справа за політичним рішенням сторін, зокрема, Росії. Наступне засідання ТКГ відбудеться 31 березня.

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