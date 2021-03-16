Ви – лицеміри, – Арестович про скандал з посиланням на х*й в соцмережі

Через використання нецензурної лексики потрапив у скандал речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович. На вимогу одного з коментаторів писати українською мовою, Арестович послав його на х*й. Сам фігурант скандалу запевняє, що так відповів ботові. Ба більше, він не перебуває на державній посаді, отож "на лицемірство вказуватиме доступною мовою".

Допис з поясненням своєї манери спілкування Арестович опублікував у соцмережі. Речник української делегації в ТКГ запевняє, що з задоволенням користується українською мовою. Проте, за його словами, бота "послав" зрозумілою тому мовою.

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Арестович каже, що йому за роботу не платять

Людей, які вимагали від Арестовича говорити державною мовою, він назвав "лицемірними та безграмотними".

Ви демонструєте кричущу безграмотність (свою провідну якість) і небажання вилізти зі своєї затишної оболонки світу-де-ви-всі-ображені, встановлювати конкретні факти. Пояснюю: я – не на державній посаді і я не державний службовець. Відповідно грошей за свою роботу не отримую,

– написав Арестович.

Він наголосив, що "відбирає гроші у своїх трьох дітей, щоб допомагати державі на громадських засадах".

Аретович каже, що нічого не втратить, якщо піде з посади

Арестович вважає, що, якщо він піде з посади, то це особисто йому не зашкодить, адже у нього з'явиться більше часу, сил та коштів. А от в українців начебто стане значно менше інформації щодо профільних тем.

Окремим депутатам, які прагнуть моєї ′′ відставки ", Я, в такому випадку, відправлю пляшку шампанського – від сім'ї, яка давно забула, як я виглядаю,

– додав Арестович.

Завершив своє пояснення речник на досить різкій ноті, словами, що не буде розділяти лицемірство і вказуватиме на нього будь-яким доступним способом. Коли він інформуватиме про діяльність ТКГ, то робитиме це "як зразок грації та толерантності", особисто спілкуватиметься "артистично".

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Поведінка Арестовича обурила мережу

Зазначимо, що спілкуватись українською у коментарі під дописом Арестович його попросив Віктор Іванов. У відповідь речник української делегації його нецензурно послав. Після цього поведінкою Арестовича обурились вже безліч користувачів соцмережі.

Скандальний скриншот зі сторінки Арестовича