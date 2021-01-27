Позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що проросійські канали руйнують свідомість українців. Їхня діяльність в Україні є ознакою того, що держава погано працює.

Джерело: "Що це було?" на 24 каналі

Арестович заявив: "Держава любить розказувати, що український народ наймудріший, він має великий досвід державотворення. Насправді це не так".

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За його словами, він вже 3 місяці працює в Офісі Президента, однак на пальцях рук може перерахувати чесних, професійних, зі стратегічним мисленням там людей.

Хто має за це відповідати

Він пояснив: "В мене величезне питання до Департаменту захисту національної державності СБУ. Що ви робите там взагалі? Це їхній прямий обов'язок. Вони мають надати правову оцінку наративам, які розповсюджують ці канали, провести експертизи. Надати відповідні висновки до Нацради, Офісу генпрокурора і ті мають приймати рішення".

Якщо я б був в керівництві СБУ, я б розірвав їх на шмаття. Від них би не залишилось нічого, мені б був пофіг на будь-якого Путіна,

– заявив він.

Арестович зазначив, що він відповідає за пропаганду, але в його обов'язки не входить надавати вказівки СБУ. Це може робити лише виключно президент.

"В мене питання до Верховної Ради ­– чим ви там займаєтесь? Де ваша реакція? Нема такої реакції, принаймні мені нічого не відомо. В нас парламентсько-президентська держава, надайте позицію", – додав радник голови ОП.

Що відомо про Олексія Арестовича? У жовтні 2019 року Арестович став радником української делегації у Тристоронній контактній групі з інформаційної політики. Він також є військовим оглядачем, експертом та блогером.

Зверніть увагу! Нещодавно Олексій Арестович потрапив у скандал. На своїй фейсбук-сторінці він написав: "Поки злегка ох**вша "громадськість" не зрозуміє, що ОПЗЖ – теж Україна, нічого не буде, крім топтання у багнюці".

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